Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що і республіканці, і демократи усвідомлюють, чому важливо підтримувати Україну. Тут також варто звернути увагу на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена, що 90% інвестованих коштів залишаються в Америці.

Дивіться також Карма 14 поправки XIX століття: чи зможе Трамп взяти участь у виборах президента США 2024

61 мільярд через три роки перетвориться в 600 мільярдів

Як наголосив Подоляк, 61 мільярд доларів військової допомоги для України – відносно невеликі гроші, якщо порівнювати з тим, які переваги отримають Сполучені Штати. Вони матимуть шанс ще раз підкреслити себе глобальним лідером, а також – остаточно "обнулити" Росію як загрозу глобальної стабільності.

І найважливіше – це інвестиція в передбачуване майбутнє з меншою кількістю воєн, різних ескалацій конфліктів тощо.

Якщо Росія не програє, то інвестуватиме в Латинську Америку, щоб був конфлікт між Венесуелою і Гаяною. Вони далі інвестуватимуть у перевороти в Африці. Путін прямо говорить, що буде контролювати цей світ через насилля та війну. Він вкладатиме набагато більше грошей в дестабілізацію у різних регіонах. Тоді Штати будуть змушені фінансувати різні збройні програми, відправляти своїх людей. І так 61 мільярд через три роки перетвориться в 600 мільярдів,

– зауважив Подоляк.

Зараз це чудово усвідомлюють як республіканці, так і демократи. У цьому контексті важливо сприймати заклики різних потенційних кандидатів на вибори президента США щодо припинення допомоги України. Це – передвиборча політична риторика. яка має право на існування у межах внутрішніх політичних дискусій у США. Але сумнівно, що вона матиме юридичні наслідки.

Візит президента Зеленського підкреслив чітке розуміння адміністрацією президента Джозефа Байдена всіх ризиків, які несе війна в Україні; Чітке розуміння елітами республіканської і демократичної партії, чому треба підтримувати Україну; суттєве підвищення розуміння того, що відбувається в Україні, з погляду пересічного американця,

– пояснив Подоляк.

Зверніть увагу! Можливий кандидат в президенти США від республіканців Дональд Трамп у жовтні 2023 року заявив, що Україні варто було "домовитися" з Росією щодо здачі певних територій, аби не почалася повномасштабна війна.

Військова допомога Україні: коротко