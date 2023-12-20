Попри це, республіканці та демократи продовжуватимуть свою роботу. Про це заявили лідери обох партій 19 грудня у Вашингтоні.
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Суперечки у Конгресі
Сенат Конгресу США не голосуватиме за пакет допомоги Україні у 2023 році.
Угода між республіканцями та Білим домом щодо змін у міграційному законодавстві, до яких прив’язали пакет допомоги Україні, досі не досягнута. Втім, лідер демократів Чак Шумер запевняє, що надалі перемовини стосовно цього питання триватимуть.
Наші перемовники працюватимуть дуже старанно під час грудневих та січневих канікул, і наша мета – зробити щось, як тільки ми повернемося,
– заявив Шумер.
Водночас другий республіканець у Сенаті Джон Тьюн заявив, що угода не буде досягнута до січня 2024 року. За його словами, демократи згаяли час до того моменту, коли була можливою домовленість щодо угоди про безпеку південного кордону з Мексикою до Різдва.
У спільній заяві Шумер і лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявили, що учасники переговорів "досягають обнадійливого прогресу", але "залишаються складні питання".
Що цьому передувало
- 6 грудня Сенат США виносив на голосування питання про допомогу Україні, але законопроєкт відхилили. Республіканці не схвалили збільшення фінансування України без додаткових заходів. Вони зацікавлені у зменшенні рекордної кількості мігрантів, які намагаються нелегально перетнути кордон США.
- Згодом Байден заявив, що буде готовий піти на значні поступки в питанні безпеки кордонів. Білий дім і Конгрес США намагалися досягти домовленості, яка передбачала б надання військової допомоги Україні та Ізраїлю. Це також мало посприяти запобіганню нелегальної міграції через південний кордон з Мексикою.
- 14 грудня стало відомо, що лідер більшості у Сенаті Чак Шумер ухвалив важливе для України рішення. Він вирішив залишити членів у місті наступного тижня, щоб провести голосування щодо виділення військової допомоги у розмірі 61 мільярда доларів.
- Втім, республіканці без дозволу відправилися на святкові різдвяні канікули. У Білому домі закликали Конгрес США відкласти святкові різдвяні канікули й ухвалити законопроєкти щодо безпеки кордонів, а також підтримати рішення щодо допомоги Україні та Ізраїлю. Попри це, республіканці вирішили не відклади відпочинок і поїхали з Вашингтона. Через це у Білому домі жорстко розкритикували республіканську Палату представників.
- Водночас спікер Палати представників США Майкл Джонсон відкинув усі звинувачення та критику Білого дому. Він звинуватив Джо Байдена, а його речник Радж Шах заявив, що "усе блокується на столі" президента США.