В Институте изучения войны объяснили, что максималистские цели Путина останутся недостижимыми. Однако это напрямую зависит от продолжения военной поддержки Западом.

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Как ситуация на фронте зависит от действий Запада

Владимир Путин планировал, что полномасштабное вторжение в Украину поможет достичь его максималистских целей по отношению к нашей стране. Впрочем, помешали украинские защитники, которых поддерживают западные партнеры. На днях госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Кремлю не удалось добиться главной цели – "стереть Украину с карты и присоединить ее к России".

Путин завуалировал свои имперские желания такими терминами, как "денацификация", "демилитаризация" и требовал "нейтрального статуса". Однако почти за два года полномасштабной войны России так и не удалось достичь основных целей. В ISW подчеркнули, что Путин на днях неоднократно отмечал, что цель проведения так называемой "спецоперации" не изменилась.

Вместе с тем в Институте изучения войны добавили, что текущая позиционная война в Украине не является тупиковой ситуацией. Впрочем, украинские защитники направления зависят от помощи западных партнеров. В ISW предполагают, что остановка поддержки Запада может привести к тому, что Украина потеряет способность сдерживать российскую армию.

Текущий нестабильный баланс может легко склониться в любую сторону в связи с решениями, принимаемыми странами Запада. Длительная помощь партнеров в области безопасности позволяет украинским Силам обороны отражать наступательные действия России и освобождать оккупированные территории. Пока это единственный курс действий, который делает Россию неспособной достичь максималистских идей Путина,

– предполагают аналитики.

Когда Россия может активизировать наступательные действия

В ISW, ссылаясь на заявления в Белом доме, утверждают, что кафиров будет легче проводить наступательные операции, когда погодные условия будут более благоприятными для механизированных маневров.

Речь идет о периоде, когда земля подмерзнет, и враг сможет использовать больше техники – в январе – феврале 2024 года.

Однако аналитики добавляют, что погода изменчива, и предстоящий период сильного мороза может наступить позже или вообще не наступить, если будет мягкая зима. Так что окно благоприятных условий для механизированной маневровой войны может быть значительно короче.