Захватчики также продвинулись возле еще одного населенного пункта. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Deep State.
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Где продвинулись россияне
В DeepState обновили карту около половины 11 часов дня 5 июля. Согласно их данным, захватчики продвинулись возле Отрадного.
Аналитики также пишут, что враг оккупировал Новоукраинку и Зеленый Кут.
Важно! Официального подтверждения этой информации со стороны Генштаба ВСУ пока нет.
Враг оккупировал Новоукраинку и Зеленый Кут, а также продвинулся возле Одрадного,
– говорится в сообщении аналитиков.
Ситуация возле Новоукраинки: смотрите на карте
Какова ситуация вблизи населенного пункта Зеленый Кут: смотрите на карте
Агрессор продвинулся возле Отрадного: смотрите на карте
К слову, в целом, за прошедшие сутки зафиксировано 183 боевых столкновения, о чем сообщили в Генштабе утром 5 июля.
По уточненной информации, вчера враг нанес четыре ракетных и 74 авиационных ударов, применил 14 ракет и сбросил 117 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 6312 обстрелов, в частности 118 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5250 дронов-камикадзе.