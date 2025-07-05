Загарбники також просунулися біля ще одного населеного пункта. Про це пише 24 Канал з посиланням на Deep State.

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Де просунулися росіяни

В DeepState оновили мапу близько о пів на 11 годину дня 5 липня. Відповідно до їхніх даних, загарбники просунулися біля Одрадного.

Аналітики також пишуть, що ворог окупував Новоукраїнку та Зелений Кут.

Важливо! Офіційного підтвердження цій інформації з боку Генштабу ЗСУ наразі немає.

Ворог окупував Новоукраїнку та Зелений Кут, а також просунувся біля Одрадного,

– ідеться в повідомленні аналітиків.

Ситуація біля Новоукраїнки: дивіться на карті

Яка ситуація поблизу населеного пункту Зелений Кут: дивіться на карті

Агресор просунувся біля Одрадного: дивіться на карті

До слова, загалом, протягом минулої доби зафіксовано 183 бойових зіткнення, про що повідомили в Генштабі зранку 5 липня.

За уточненою інформацією, вчора ворог завдав чотирьох ракетних та 74 авіаційних ударів, застосував 14 ракет та скинув 117 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6312 обстрілів, зокрема 118 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5250 дронів-камікадзе.