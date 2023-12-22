Так, в американском Институте изучения войны предположили, когда российские захватчики активизируют наступательные операции. Предположили, что враг будет делать это независимо от погоды.

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Когда оккупанты активизируют наступательные операции

20 декабря координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Джон Кирби заявил, что российские войска намерены продолжать наступательные операции, в том числе вокруг Авдеевки. Белый дом считает, что захватчикам будет легче проводить наступательные операции, когда земля подмерзнет в конце января и в феврале 2024 года.

В ISW отметили, что с 2014 года осенний грязевой сезон мешал наземным маневрам как украинских, так и вражеских сил. В периоды длительных морозов, обычно начинающихся в конце декабря, бронетехнике было легче двигаться, чем во время слеты осенью и весной.

Впрочем, отметили аналитики, погода изменчива, и предстоящий период сильного мороза может наступить позже или вообще не наступить, если будет мягкая зима. Поэтому представляет более короткое окно благоприятных условий для механизированной маневровой войны.

Российские войска начали локализованные наступательные операции по всему Востоку Украины в период сложнейшей погоды осенне-зимнего сезона, пытаясь перехватить и удержать инициативу, а не ждать сильных морозов. Они, вероятно, будут пытаться поддерживать или усиливать эти наступательные операции независимо от погодных условий этой зимой, как это делали зимой 2022 – 2023 годов,

– предположили аналитики.

Враг наступает несмотря на безумные потери