Вероятно, активизация российской армии связана с президентскими выборами, которые пройдут в России весной 2024 года. Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак сказал 24 Каналу, изменится ли ситуация на фронте после выборов.

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Стратегия Украины

У россиян дедлайн до 14 марта, когда Владимира Путина в пятый раз изберут президентом. Вероятно, после инаугурации "нового" президента в России произойдет гибридная или частичная мобилизация.

Что-то такого типа 100% произойдет, но Путин постоянно лжет о том, что якобы в России потерь нет и все цели так называемой "сво" будут достигнуты,

– подчеркнул Ступак.

Во время полномасштабного вторжения были разные фазы. Сначала наступали россияне, но в мае 2022 года противник выдохся. Затем с июня 2022 года началась операция Вооруженных Сил Украины, которая завершилась в октябре.

Из официальных сообщений известно, что сейчас Украина строит линии укреплений.

Держать оборону проще, чем наступать. Я вижу стратегию следующим образом. Создаются линии обороны, чтобы уничтожать российские войска и наступательный потенциал врага и одновременно наращивать производство собственной техники. Хочу верить, что такая тактика поможет и претворится в жизнь,

– сказал экс-сотрудник СБУ.

Все в комплексе

"Моя личная оценка, активное наступление россиян может продолжаться до марта, основываясь на том, что я вижу, и оперируя тем, что мы знали раньше. Плюс сюда добавляются выборы", – отметил Ступак.

Он отметил, что в России многие воспринимают выборы как источник заработка. Кремлевские пиарщики и политтехнологи понимают, что успехи на фронте поднимают рейтинг диктатора.

Я думаю, что Кремль активно давит на военных и требует результата. Ведь накануне выборов это будет хорошо воспринято и у Путина будет хорошее настроение,

– сказал экс-сотрудник СБУ.

В то же время российских военных мотивируют орденами, медалями и наградами. В комплексе все это оказывает влияние на активизацию армии страны-агрессора на фронте. Даже сами россияне признают, что определенные атаки преследуют исключительно политическую цель.

"Политики заставляют гнать войско вперед", – добавил Ступак.

Обратите внимание! Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что для кремлевской пропаганды псевдовыборы в 2024 году имеют немаловажное значение. Россияне давят на Авдеевском направлении, пытаясь выполнить политическую задачу.

Оперативная ситуация на фронте