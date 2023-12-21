Ймовірно, активізація російської армії пов'язана з президентськими виборами, які відбудуться у Росії навесні 2024 року. Ексспівробітник СБУ Іван Ступак сказав 24 Каналу, чи зміниться ситуація на фронті після виборів.

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Стратегія України

У росіян дедлайн до 14 березня, коли Владіміра Путіна вп'яте оберуть президентом. Ймовірно, після інавгурації "нового" президента на Росії відбудеться гібридна або часткова мобілізація.

Щось такого типу 100% відбудеться, але Путін постійно бреше про те, що нібито в Росії втрат немає й всі цілі так званої "сво" будуть досягнуті,

– наголосив Ступак.

Під час повномасштабного вторгнення були різні фази. Спершу наступали росіяни, але у травні 2022 року противник видихнувся. Потім з червня 2022 року розпочалася операція Збройних Сил України, яка завершилася у жовтні.

З офіційних повідомлень відомо, що зараз Україна будує лінії укріплень.

Тримати оборону простіше, ніж наступати. Я бачу стратегію наступним чином. Створюються лінії оборони, щоб знищувати російські війська та наступальний потенціал ворога й водночас нарощувати виробництво власної техніки. Хочу вірити, що така тактика допоможе й впровадиться в життя,

– мовив ексспівробітник СБУ.

Все в комплексі

"Моя особиста оцінка, активний наступ росіян може тривати до березня, ґрунтуючись з того, що я бачу, й оперуючи тим, що ми знали раніше. Плюс сюди додаються вибори", – зазначив Ступак.

Він зауважив, що у Росії багато людей сприймають вибори як джерело заробітку. Кремлівські піарники та політтехнологи розуміють, що успіхи на фронті підіймають рейтинг диктатора.

Я думаю, що Кремль активно тисне на військових та вимагає результат. Адже напередодні виборів це буде добре сприйнято й в Путіна буде хороший настрій,

– мовив ексспівробітник СБУ.

Водночас російських військових мотивують орденами, медалями та нагородами. В комплексі все це впливає на активізацію армії країни-агресора на фронті. Навіть самі росіяни визнають, що певні атаки мають виключно політичну мету.

"Політики змушують гнати військо вперед", – додав Ступак.

Зверніть увагу! Представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що для кремлівської пропаганди псевдовибори у 2024 році мають важливе значення. Росіяни тиснуть на Авдіївському напрямку, намагаючись виконати політичне завдання.

Оперативна ситуація на фронті