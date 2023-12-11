Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, ворог намагається заблокувати Куп'янськ.

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Щоб створити умови для блокування Куп'янська противник намагається захопити силами штурмових рот населений пункт Синьківка. Втім, зазнає значних втрат у живій силі. У зв'язку з чим почав перекидати у цей район штурмові підрозділи, які перебували в резерві,

– зазначив Сирський.

Крім того, за його даними, активні наступальні дії російські війська здійснюють на напрямках Новоселівське, Стельмахівка, Лиман Перший та у напрямку Сіверська.

Ворог постійно доукомплектовує підрозділи

На Лиманському напрямку противник веде наступ, щоб витіснити наших військових за річку Чорний Жеребець та з району Серебрянського лісництва.

"Росіяни ведуть безуспішні штурми на напрямку Житлівка, Терни та постійно здійснюють переміщення особового складу з території Росії для доукомплектування штурмових підрозділів", – зазначає Сирський.

Також він повідомив про "значні зусилля", які російські сили зосереджують на Бахмутському напрямку північніше та західніше від Бахмута.

Для штурмових дій вони використовують повітряно-десантні підрозділи, частини спеціального призначення та 200 окремої мотострілецької бригади північного флоту,

– написав командувач.

Олександр Сирський зазначив, що противник продовжує ведення наступальних дій на трьох напрямках – Куп'янському, Лиманському та Бахмутському, але, попри складні умови та безперервні наступальні дії, українські захисники утримують займані рубежі.

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Більше про ситуацію на фронті

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські військові відбили російські атаки на семи напрямках, найбільше – 49 атак – на Авдіївському напрямку, протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень.