Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, ворог намагається заблокувати Куп'янськ.
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Щоб створити умови для блокування Куп'янська противник намагається захопити силами штурмових рот населений пункт Синьківка. Втім, зазнає значних втрат у живій силі. У зв'язку з чим почав перекидати у цей район штурмові підрозділи, які перебували в резерві,
– зазначив Сирський.
Крім того, за його даними, активні наступальні дії російські війська здійснюють на напрямках Новоселівське, Стельмахівка, Лиман Перший та у напрямку Сіверська.
Ворог постійно доукомплектовує підрозділи
На Лиманському напрямку противник веде наступ, щоб витіснити наших військових за річку Чорний Жеребець та з району Серебрянського лісництва.
"Росіяни ведуть безуспішні штурми на напрямку Житлівка, Терни та постійно здійснюють переміщення особового складу з території Росії для доукомплектування штурмових підрозділів", – зазначає Сирський.
Також він повідомив про "значні зусилля", які російські сили зосереджують на Бахмутському напрямку північніше та західніше від Бахмута.
Для штурмових дій вони використовують повітряно-десантні підрозділи, частини спеціального призначення та 200 окремої мотострілецької бригади північного флоту,
– написав командувач.
Олександр Сирський зазначив, що противник продовжує ведення наступальних дій на трьох напрямках – Куп'янському, Лиманському та Бахмутському, але, попри складні умови та безперервні наступальні дії, українські захисники утримують займані рубежі.
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Більше про ситуацію на фронті
Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські військові відбили російські атаки на семи напрямках, найбільше – 49 атак – на Авдіївському напрямку, протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень.