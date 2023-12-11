Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский. По его словам, враг пытается заблокировать Купянск.

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Чтобы создать условия для блокирования купянского противника пытается захватить силами штурмовых рот населенный пункт Синьковка. Впрочем, несет значительные потери в живой силе. В связи с чем начал опрокидывать в этот район находившиеся в резерве штурмовые подразделения,

– отметил Сырский.

Кроме того, по его данным, активные наступательные действия российские войска совершают на направлениях Новоселовское, Стельмаховка, Лиман Первый и в направлении Северска.

Враг постоянно доукомплектовывает подразделения

На Лиманском направлении противник ведет наступление, чтобы вытеснить наших военных за реку Черный Жеребец и из района Серебрянского лесничества.

"Россияне ведут безуспешные штурмы в направлении Жиливка, Терны и постоянно осуществляют перемещение личного состава с территории России для доукомплектования штурмовых подразделений", - отмечает Сырский.

Также он сообщил о "значительных усилиях", которые российские силы сосредотачивают на Бахмутском направлении севернее и западнее Бахмута.

Для штурмовых действий используют воздушно-десантные подразделения, части специального назначения и 200 отдельной мотострелковой бригады северного флота,

– написал командующий.

Александр Сырский отметил, что противник продолжает ведение наступательных действий в трех направлениях – Купянском, Лиманском и Бахмутском, но, несмотря на сложные условия и непрерывные наступательные действия, украинские защитники удерживают занимаемые рубежи.

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Больше о ситуации на фронте

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинские военные отразили российские атаки на семи направлениях, больше всего – 49 атак – на Авдеевском направлении, за прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений.