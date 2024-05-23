Варто зауважити, що Гейлі була суперницею Трампа на праймеріз від республіканців. У лютому 2024 року вона також заявляла, що кандидатство Трампа "стане самогубством для США".

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Гейлі підтримає Трампа

Ексгубернаторка південної Кароліни заявила, що Трамп "не був ідеальним" у питаннях щодо важливої для неї політики. Водночас чинного президента Джо Байдена вона вважає "катастрофою". Тому Гейлі планує голосувати за Трампа на майбутніх виборах США, які мають відбутися у листопаді 2024 року.

Трамп був би розумним, якби звернувся до мільйонів людей, котрі голосували за мене і продовжують мене підтримувати, а не припускав, що вони просто збираються бути з ним. І я щиро сподіваюся, що він це зробить,

– заявила Гейлі.

До слова, Гейлі також проводила президентську кампанію. Вона була кандидатом від республіканців, однак 5 березня 2024 року заявила про зняття своєї кандидатури з президентських перегонів.

Цікаво. У лютому 2024 року, коли Гейлі ще була кандидатом на пост президента США, то жорстко критикувала Трампа. До прикладу, ексгубернаторка заявляла, що має побоювання щодо Трампа, а його кандидатство у президенти США Гейлі називала "самогубством" для країни. Також у своїй критиці Гейлі нагадувала, що Трампу висунули 91 кримінальне звинувачення в чотирьох окремих справах – як федеральних, так і на рівні штатів, тому його президенство вона називала "способом виживання, щоб оплатити судові витрати й вийти з якоїсь юридичної небезпеки".

Байден може зняти свою кандидатуру на користь Обами

Журналісти Der Spiegel на початку травня заявили, що Джо Байден може зняти свою кандидатуру з президентських виборів на користь дружини 44 президента США Мішель Обами. Так, її вже внесли до списку потенційних кандидатів, стосовно яких проводять опитування громадської думки.

Ідея жінки-президента надихає багатьох американців,

– пишуть журналісти.

Водночас у ЗМІ зауважують, що про своє рішення Байден може оголосити у серпні 2024 року. Однією з причин такого рішення чинного президента США може бути його вік, адже Байдену вже 81 рік, а країною необхідно керувати ще 4 роки.

Багато американців не хочуть бачити перемоги Дональда Трампа на наступних виборах, адже він також похилого віку. Окрім того, він бере участь у судових справах, що відштовхує громадян США.