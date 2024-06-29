Дебати тривали близько 90 хвилин і стали, на переконання навіть найближчих соратників Байдена, справжньою катастрофою для нього. Про це йдеться в аналізі видання Time, яке у мережі X відреагувало на виступи кандидатів у президенти публікацією красномовної обкладинки свого наступного випуску. На ній Джо Байден "виходить" з кадру, залишаючи на яскраво-червоному тлі слово "паніка".



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Байден раптом перетворився на "голого короля"

Так, журналісти зазнають, що Байден виглядів 81-річним дідусем, яким він власне і є. Тонким і тихим голосом наводив він незрозумілі аргументи, часто вдивляючись у порожнечу і затинаючись. Тим часом його опонент кидався з однієї словесної атаки в іншу.

Виступ Байдена на дебатах викликав сильну паніку у лавах Демократичної партії. Всі вони – від прогресивного до прагматичного – визнавали очевидний провал свого кандидата. Майже одразу після того, як дебати закінчилися демократи почали запитувати, чи можна переконати Байдена відмовитися від участі на благо партії, нації та його самого.

Натомість команда Байдена намагалася розвіяти мрії партї про те, що той погодиться відкликати свою кандидатуру. Прихильники Джо запевняли, що він на сто відсотків готовий на ще чотири роки президенства. Як доказ команда Байдена не змінила своїх планів після провалу на дебатах, і як і передбачалося, відправила очільника США на вечірку в Hyatt Regency на Пічтрі-стріт в Атланті для 45-хвилинних селфі. Наступного дня експрезидент Барак Обама закликав демократів не тиснути на Байдена, заявивши, що погані дебати трапляються.

Втім, реальність залишилася незмінною, пишуть у Time

Кожен в Америці, хто налаштувався на дебати, міг на власні очі побачити, як постарів Байден. Вже втягнутий у те, що в кращому випадку є прямою боротьбою з Трампом, шлях Байдена до перемоги раптом на очах у демократів зайшов у глухий кут. Таким чином, партія поставила два запитання. Чи є спосіб зняти кандидатуру Байдена. А якщо ні, то чи є шанс досягти фінішної прямої з кандидатом, які мають вади,

– йдеться в аналізі видання.

Американців турбує похилий вік Байдена

Ніхто не може сказати, що те, що сталося на дебатах Атланті, було несподіваним. Виборці постійно повідомляли соціологам, що їх турбує вік обох кандидатів. Згідно з опитуванням Ipsos, майже дві третини нації вважають, що і Трамп, і Байден занадто старі для роботи. Ще одна чверть вважає Байдена занадто старим. Окреме опитування, проведене Gallup, показало, що лише 22 відсотків американців заявляють, що вони задоволені напрямком розвитку країни, і ця цифра створює для Байдена небезпеку.

Приблизно в цей час у 2020 році Трамп мав 20 відсотків підтримки, і тоді він програв вибори Байдену.

У 2012 році Барак Обама мав теж 20 відсотків підтримки, однак зумів переобратися на другий термін.

Старші демократи попереджали своїх однопартійців, що Байдену не є кращою версією самого себе. Інсайдери Обами, такі як Девід Аксельрод і Девід Плуфф, застерігали донорів, що Байден — це ризикована ставка, і партії потрібна нова кров.

Зараз серед демократів вирують революційні настрої. Втім, правила Демократичної партії майже унеможливлюють заміну Байдена на іншого кандидата, якщо він сам не відкличе свою кандидатуру.

Хто міг би замінити Байдена

Якщо вдасться переконати Байдена піти у відставку, всередині партії настане хаос, не бачений з 1968 року.

Довідка: У 1968 році під час з'їзду Демократичної партії відбулися повстання молоді проти війни у В'єтнамі та інших аспектів американської держави.

Віце-президент Камала Харріс навряд чи могла стати новим кандидатом від демократів. Вона має занадто низький рівень підтримки. Серед відомих претендентів, які номінально претендують на те, аби брати участь у виборах 2028 року, – губернатори Мічигану Гретхен Вітмер, Каліфорнії Гевін Ньюсом та Іллінойсу Дж. Б. Прітцкер.

Після дебатів Байден заявив, що розуміє паніку в партії.

"Я знаю, що я немолода людина, якщо говорити про очевидне. Я не дебатую так добре, як раніше. Я знаю те, що знаю: я знаю, як говорити правду. Я розрізняю добро і зло. Я знаю, як виконувати цю роботу. Я знаю, як все робити. Я знаю те, що знають мільйони американців: коли тебе збивають, ти повертаєшся", – сказав очільник США,

Також він дав слово, що не балотувався б знову, якби "не вірив усім серцем і душею", що зможе виконати цю роботу.

Для багатьох демократів, які спостерігали за дебатами, проблема полягає в тому, що те, у що вірить Байден дедалі більше починає суперечити реальності.