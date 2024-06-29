Армія США 28 червня уклала з компанією Lockheed Martin багаторічний контракт на суму 4,5 мільярда доларів США на її систему протиповітряної оборони Patriot Missiles. Про це розповіли у Пентагоні.

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Контракт охоплює 870 ракет

Ці системи протиповітряної оборони є одними із тих, які США надають Україні для того, щоб наша держава могла захиститись від російських ударів.

Контракт охоплює 870 ракет PAC-3 MSE та відповідне обладнання. Lockheed виробляє новітню версію перехоплювачів, які озброюють Patriot, відомі як PAC-3 MSE. Відповідно до бюджетних документів армії, вони коштують приблизно 4 мільйони доларів кожен.

20 червня в Білому домі підтвердили: США передаватимуть Україні всі вироблені ракети для Patriot і NASAMS. Усі ракети, які зійдуть з конвеєра в Америці, потраплятимуть в Україну. Постачання ракет іншим союзникам буде відкладено.