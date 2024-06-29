Армия США 28 июня заключила с компанией Lockheed Martin многолетний контракт на сумму 4,5 миллиарда долларов США на ее систему противовоздушной обороны Patriot Missiles. Об этом рассказали в Пентагоне.

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Контракт охватывает 870 ракет

Эти системы противовоздушной обороны являются одними из тех, которые США предоставляют Украине для того, чтобы наше государство могло защититься от российских ударов.

Контракт охватывает 870 ракет PAC-3 MSE и соответствующее оборудование. Lockheed производит новейшую версию перехватчиков, которые вооружают Patriot, известные как PAC-3 MSE. Согласно бюджетным документам армии, они стоят примерно 4 миллиона долларов каждый.

20 июня в Белом доме подтвердили: США будут передавать Украине все произведенные ракеты для Patriot и NASAMS. Все ракеты, которые сойдут с конвейера в Америке, будут попадать в Украину. Поставка ракет другим союзникам будет отложена.