Опитування, проведене The New York Times за участю понад 7 500 читачів, показало, що значна більшість критично ставиться до політичних поглядів і непередбачуваної поведінки Маска. Ці настрої негативно впливають на їхнє сприйняття автомобілів Tesla.

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Аарон Шепард, продуктовий дизайнер Microsoft з Сіетла, обрав електричний позашляховик ID.4 від Volkswagen, а не Tesla, посилаючись на політичну позицію Маска.

Ви, по суті, їздите навколо гігантського червоного капелюха MAGA,

– зауважив Шепард.

Аналогічно, ІТ-працівник з Балтімора Ахіді Ндіфанг підкреслив очевидний расизм Маска як основний стримуючий фактор. "Моя мати серйозно обговорювала покупку Tesla. Як темношкірий, я відчував, що для моєї матері було б образою їздити на Tesla", – сказав Ндіфанг.

Тренд ненависті до Маска

Хоча дехто стверджує, що можна відокремити Маска від його продуктів, аналітик, опитаний NYT, припустив, що мовиться про ширшу тенденцію.

Бен Роуз, президент компанії Battle Road Research, стверджує, що для чималої аудиторії автолюбителів достатньо однієї згадки про Ілона Маска, щоб назавжди відмовитися від Tesla.

Колишній прихильник Маска Тім Йокум, чиказький інженер-програміст, висловив своє розчарування через зміну поглядів та поведінку генерального директора Tesla.

Був час, коли я віддав би Маску свій орган, якби він був йому потрібен,

– запевнив Йокум.

Зараз він стверджує, що Tesla Model S, на якій він поки що їздить, буде його останньою Tesla.

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Поляризаційна поведінка Маска продовжує відштовхувати потенційних покупців Tesla, відображаючи зростаючу тенденцію, коли споживачі відвертаються від бренду через суперечливі дії та заяви генерального директора.