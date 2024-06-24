Що сталося

Повідомляється, що ненависники Ілона Маска добралися до парковки у Флориді, на якій Tesla Cybertruck очікують доставки. На відео можна побачити низку пікапів, на яких написані нецензурні вирази: "F*ck Elon", що в найбільш нейтральному ключі можна перекласти як "До біса Ілона". Написи балончиком для графіті з'явилися на капотах і дверях.

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Tesla ненадовго призупинила поставки Cybertruck через проблему з двигуном склоочисника. Це призвело до того, що в багатьох місцях по всій території США пікапи десятками накопичилися на стоянках в очікувані доставки. Судячи з усього, компанія навіть користується звичайними платними парковками, купуючи для себе там місця для складування пікапів, оскільки за останні кілька днів у мережі почали з'являтися інші ролики, на яких люди безуспішно намагаються знайти місця для паркування, але ті заповнені Cybertruck.

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Невідомо, чи саме це стало причиною того, що хтось розмалював машини нецензурною лайкою, чи щось інше, але фактом лишається те, що ніхто наразі не знає, чиїх рук це справа. Зазначається, що місце злочину – це орендована парковка у Форт-Лодердейлі. Тож цілком імовірно, що комусь просто не вистачило місця.

Невідомо також, чи графіті з написом "F*ck Elon" можна легко видалити, чи транспортні засоби невідворотно пошкоджені.

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Нагадаємо, нещодавно з Cybertruck почали активно робити машини поліції. Так, одна американська компанія модифікує пікапи для державних органів у США, а поліція в Дубаї вже отримала неназвану кількість таких машин і почала ними користуватися.

Якщо мова йде про надійність, то за цим параметром японським брендам немає рівних. Зокрема, новий SUZUKI S-CROSS 2024 року забезпечений гарантією у три роки чи 100 000 кілометрів, і за цей період виробник відповідає за якість авто через свого офіційного дилера в Україні.