Що сталося

Cybertruck відомі своєю схильністю ламатися у дивні та унікальні способи, але цей випадок є рекордсменом. Джеремі Джадкінс веде хроніку володіння пікапом із того дня, віколи купив його, а кілька днів тому він опублікував відео про те, що його транспортний засіб нібито не від'єднався від зарядного пристрою.

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Cybertruck має запобіжний механізм, який забороняє рух машини, якщо в зарядному гнізді залишається штекер. Тож якщо він дійсно застрягає, ви не зможете просто від'єднати його з іншого кінця, закинути десь у салон і поїхати в справах, адже пікап просто не заведеться.

Джадкінс провів невелике дослідження і знайшов невелику панель доступу за задніми дверцятами своєї вантажівки, зняв її і витягнув шнур, який діє як аварійний вимикач. Після того, як він потягнув за нього кілька разів, методом "проб і помилок", заглушка нарешті розблокувалася. Але… сама аварійна система безповоротно зламалася.

Наступного дня автор опублікував ще одне відео, в якому розповів, що "кібертрак" не був зламаний. Джадкінс просто хотів пояснити, як витягнути зарядний пристрій, використавши "перебільшену історію". Але тепер, на жаль, він дійсно зламаний. Під час тих самих "спроб і помилок", коли він тягнув за шнур, здається, він трохи перестарався і зламав трос аварійного вивільнення.

Він каже, що тепер трос просто звисає. Він не стає назад і не тягнеться. До того ж він не повинен виходити так далеко, як зараз.

Чия це помилка

Багато користувачів TikTok поспішили накинутись на Tesla, звинувачуючи в неякісному складанні Cybertruck, однак згодом з'ясувалося, що не все так просто.

Як виявилось, в інструкції з інструкції з експлуатації Cybertruck згадується цей момент. Там йдеться про те, що використання ручного розблокування зарядного пристрою може призвести до пошкодження вантажівки, і його слід використовувати тільки в екстрених випадках.

"УВАГА: Використовуйте розблокувальний тросик лише в ситуаціях, коли ви не можете розблокувати зарядний кабель звичайними методами. Часте використання може призвести до пошкодження спускового троса або змінного обладнання", – йдеться в інструкції.

Таким чином сама його конструкція така, що він служить практично одноразовим рятівним методом (хоча це все одно дуже дивно, адже зарядний пристрій може застрягнути більше одного разу). Хоча він, імовірно, не повинен ламатися з першого разу, ті кілька спроб, які зробив Джадкінс, тягнучи з різною силою, призвели до поломки.

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Джадкінс більше не публікував оновлень щодо зламаного шнура. Тож невідомо, чи їздить Cybertruck зараз зі зламаним механізмом і чи не має тепер проблем із застряганням зарядного штекера.