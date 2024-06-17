Что случилось

Cybertruck известны своей склонностью ломаться в странные и уникальные способы, но этот случай является рекордсменом. Джереми Джадкинс ведет хронику владения пикапом с того дня, когда купил его, а несколько дней назад он опубликовал видео о том, что его транспортное средство якобы не отсоединился от зарядного устройства.

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Cybertruck имеет предохранительный механизм, который запрещает движение машины, если в зарядном гнезде остается штекер. Поэтому если он действительно застревает, вы не сможете просто отсоединить его с другого конца, закинуть где-то в салон и поехать по делам, ведь пикап просто не заведется.

Джадкинс провел небольшое исследование и нашел небольшую панель доступа за задней дверцей своего грузовика, снял ее и вытащил шнур, который действует как аварийный выключатель. После того как он потянул за него несколько раз, методом "проб и ошибок", заглушка наконец-то разблокировалась. Но... сама аварийная система безвозвратно сломалась.

На следующий день автор опубликовал еще одно видео, в котором рассказал, что "кибертрак" не был взломан. Джадкинс просто хотел объяснить, как вытащить зарядное устройство, использовав "преувеличенную историю". Но теперь, к сожалению, он действительно сломан. Во время тех самых "проб и ошибок", когда он тянул за шнур, кажется, он немного перестарался и сломал трос аварийного высвобождения.

Он говорит, что теперь трос просто свисает. Он не становится назад и не тянется. К тому же он не должен выходить так далеко, как сейчас.

Чья это ошибка

Многие пользователи TikTok поспешили наброситься на Tesla, обвиняя в некачественной сборке Cybertruck, однако впоследствии выяснилось, что не все так просто.

Как оказалось, в инструкции по инструкции по эксплуатации Cybertruck упоминается этот момент. Там говорится, что использование ручной разблокировки зарядного устройства может привести к повреждению грузовика, и его следует использовать только в экстренных случаях.

"ВНИМАНИЕ: Используйте разблокировочный тросик только в ситуациях, когда вы не можете разблокировать зарядный кабель обычными методами. Частое использование может привести к повреждению спускового троса или сменного оборудования", – говорится в инструкции.

Таким образом сама его конструкция такова, что он служит практически одноразовым спасательным методом (хотя это все равно очень странно, ведь зарядное устройство может застрять более одного раза). Хотя он, предположительно, не должен ломаться с первого раза, те несколько попыток, которые сделал Джадкинс, тянув с разной силой, привели к поломке.

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Джадкинс больше не публиковал обновлений относительно сломанного шнура. Поэтому неизвестно, ездит ли Cybertruck сейчас со сломанным механизмом и не имеет ли теперь проблем с застреванием зарядного штекера.