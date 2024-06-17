Всем нравятся ручки и кнопки

По словам автомобильного обозревателя Дэна Нила, все эти новые технологии отвлекают водителей, а еще ощущаются менее безопасными. В подтверждение последнего он вспоминает рекомендацию Европейской программы оценки новых автомобилей, которая рекомендовала производителям отказаться от сенсорных экранов в пользу ручек и кнопок, если они хотят получить лучший рейтинг безопасности.

Смотрите также Компания Aspark показала самый быстрый в мире электромобиль

Сегодня существует целая когорта "отрицателей новых автомобилей", как их называет Нил, которые отказываются от последних предложений автопроизводителей. Вкупе с тем, что новые машины сегодня достаточно дорогие, преимущества старых моделей привели к тому, что средний возраст автомобиля в США подскочил до 12,6 лет, как свидетельствует недавнее исследование S&P Global Mobility.

Кроме того, что сенсорный экран и другие новые технологии отвлекают от дороги, многие считают, что новые автомобили с цифровыми технологиями – это буквально машины для слежки на колесах, которые будут доносить на вас страховым компаниям или даже Китаю.

Другие придерживаются мнения, что новые автомобили не такие надежные, как старые. Некоторые автолюбители считают, что все это навороченное оборудование и продвинутые программы помощи водителю, которые принимают много решений за вас, отбирают удовольствие от того, что вы держите руль и управляете автомобилем, чувствуя, как колеса слушаются ваших команд.

Но не все так плохо. Хотя в некоторых штатах и других частях мира наблюдается тенденция к запрету продажи новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, это вовсе не означает, что производители электрокаров не поддадутся моде и не начнут устанавливать в свои электрокары физические кнопки и ручки. Тем более, что европейские автомобильные регуляторы недавно обратились к автопроизводителям с просьбой вернуть эти аналоговые элементы управления. В Volkswagen уже среагировали на этот призыв и вернут кнопки. Можно ожидать, что минимум еще несколько других компаний из Европы последуют тем же путем.

Технології стрімко йдуть вперед, а сьогодні практично неможливо знайти на ринку новий кросовер ціною менше мільйона гривень. Проте все ж є виключення: SUZUKI S-CROSS 2024 року коштує від 874 тисяч гривень та поєднує сучасні технології! При цьому це зовсім не “китаєць”, а сучасне авто японського бренду, зроблене в Європі!