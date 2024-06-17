Усім подобаються ручки та кнопки

За словами автомобільного оглядача Дена Ніла, всі ці нові технології відволікають водіїв, а ще відчуваються менш безпечними. На підтвердження останнього він згадує рекомендацію Європейської програми оцінки нових автомобілів, яка рекомендувала виробникам відмовитися від сенсорних екранів на користь ручок і кнопок, якщо вони хочуть отримати кращий рейтинг безпеки.

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Сьогодні існує ціла когорта "заперечувачів нових автомобілів", як їх називає Ніл, які відмовляються від останніх пропозицій автовиробників. Укупі з тим, що нові машини сьогодні досить дорогі, переваги старих моделей призвели до того, що середній вік автомобіля в США підскочив до 12,6 року, як свідчить нещодавнє дослідження S&P Global Mobility.

Окрім того, що сенсорний екран та інші нові технології відволікають від дороги, багато хто вважає, що нові автомобілі з цифровими технологіями – це буквально машини для стеження на колесах, які будуть доносити на вас страховим компаніям або навіть Китаю.

Інші дотримуються думки, що нові автомобілі не такі надійні, як старі. Деякі автолюбителі вважають, що все це наворочене обладнання та просунуті програми допомоги водієві, які приймають багато рішень за вас, відбирають задоволення від того, що ви тримаєте кермо і керуєте автомобілем, відчуваючи, як колеса слухаються ваших команд.

Але не все так погано. Хоча в деяких штатах та інших частинах світу спостерігається тенденція до заборони продажу нових автівок із двигуном внутрішнього згоряння, це зовсім не означає, що виробники електрокарів не піддадуться моді й не почнуть встановлювати у свої електрокари фізичні кнопки та ручки. Тим більше, що європейські автомобільні регулятори нещодавно звернулися до автовиробників з проханням повернути ці аналогові елементи керування. У Volkswagen уже зреагували на цей заклик і повернуть кнопки. Можна очікувати, що мінімум ще кілька інших компаній з Європи послідують тим же шляхом.

Технології стрімко йдуть вперед, а сьогодні практично неможливо знайти на ринку новий кросовер ціною менше мільйона гривень. Проте все ж є виключення: SUZUKI S-CROSS 2024 року коштує від 874 тисяч гривень та поєднує сучасні технології! При цьому це зовсім не “китаєць”, а сучасне авто японського бренду, зроблене в Європі!