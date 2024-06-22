Що відомо

Насправді для компанії не рідкість, що її електромобілі купуються приватно й імпортуються на інші ринки. Cybertruck не є винятком. Водночас не варто дивуватися, що Дубай став одним із перших зовнішніх ринків, якщо не першим узагалі. В країні є дуже багато рідкісних транспортних засобів, і не тільки в приватних колекціях.

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Відомо, що поліція Дубаю має кілька суперкарів у своєму автопарку, а тепер вона оголосила, що додає до нього Tesla Cybertruck:

Поліція Дубаю додала до свого автопарку Tesla Cybertruck, який тут зображений в оточенні шейха Хамдана, спадкоємця престолу Дубаю. Перша поліція у світі додала до свого автопарку CT,

– написав на своїй сторінці Хасан Саджвані, журналіст із ОАЕ.

І це дійсно так. Нещодавно ми писали про те, що американська компанія Unplugged Performance почала модифікувати Cybertruck для урядових установ США, однак проєкт поки що знаходиться на початковому етапі, а повноцінні постачання почнуться десь пізніше цього року.



Tesla Cybertruck стає машиною поліції у Дубаї / Фото Dubai Police в Instagram

Неясно, чому було обрано саме Cybertruck, адже цей пікап є вельми дорогим – на цей час вартість стартує від 100 000 доларів із комплектацією Foundation Series. Існують й інші варіанти електромобілів, у тому числі серед пікапів, які мають більше сенсу для поліцейських транспортних засобів і точно не ламаються так часто, як це робить модель від Tesla, але Об'єднані Арабські Емірати можуть собі дозволити таку розкіш, як цілий автопарк Cybertruck.

Скільки таких автомобілів буде загалом у розпорядженні поліції, невідомо.

Більшість сучасних компактних кросоверів мають лише передній привід. Але ж ми купуємо кросовер, щоб впевнено почуватись за будь-якої погоди! В цьому сегменті хороший варіант авто SUZUKI, де повний привід є навіть в базі. SUZUKI S-CROSS 2024 року оснащується системою ALLGRIP SELECT, яка має яка має 4 режими роботи та дозволяє підлаштовуватися до будь-якого покриття.