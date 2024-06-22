Что известно

На самом деле для компании не редкость, что ее электромобили покупаются частным образом и импортируются на другие рынки. Cybertruck не является исключением. В то же время не стоит удивляться, что Дубай стал одним из первых внешних рынков, если не первым вообще. В стране есть очень много редких транспортных средств, и не только в частных коллекциях.

Смотрите также Один из клиентов Bugatti захотел деталь, которая стоит больше, чем все авто за 2,5 миллиона долларов

Известно, что полиция Дубая имеет несколько суперкаров в своем автопарке, а теперь она объявила, что добавляет к нему Tesla Cybertruck:

Полиция Дубая добавила в свой автопарк Tesla Cybertruck, который здесь изображен в окружении шейха Хамдана, наследника престола Дубая. Первая полиция в мире добавила в свой автопарк CT,

– написал на своей странице Хасан Саджвани, журналист из ОАЭ.

И это действительно так. Недавно мы писали о том, что американская компания Unplugged Performance начала модифицировать Cybertruck для правительственных учреждений США, однако проект пока находится на начальном этапе, а полноценные поставки начнутся где-то позже в этом году.



Tesla Cybertruck становится машиной полиции в Дубае / Фото Dubai Police в Instagram

Неясно, почему был выбран именно Cybertruck, ведь этот пикап является весьма дорогим – в настоящее время стоимость стартует от 100 000 долларов с комплектацией Foundation Series. Существуют и другие варианты электромобилей, в том числе среди пикапов, которые имеют больше смысла для полицейских транспортных средств и точно не ломаются так часто, как это делает модель от Tesla, но Объединенные Арабские Эмираты могут себе позволить такую роскошь, как целый автопарк Cybertruck.

Сколько таких автомобилей будет в целом в распоряжении полиции, неизвестно.

Більшість сучасних компактних кросоверів мають лише передній привід. Але ж ми купуємо кросовер, щоб впевнено почуватись за будь-якої погоди! В цьому сегменті хороший варіант авто SUZUKI, де повний привід є навіть в базі. SUZUKI S-CROSS 2024 року оснащується системою ALLGRIP SELECT, яка має яка має 4 режими роботи та дозволяє підлаштовуватися до будь-якого покриття.