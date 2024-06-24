Что произошло

Сообщается, что ненавистники Илона Маска добрались до парковки во Флориде, на которой Tesla Cybertruck ожидают доставки. На видео можно увидеть ряд пикапов, на которых написаны нецензурные выражения: "F*ck Elon", что в наиболее нейтральном ключе можно перевести как "К черту Илона". Надписи баллончиком для граффити появились на капотах и дверях.

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Tesla ненадолго приостановила поставки Cybertruck из-за проблемы с двигателем стеклоочистителя. Это привело к тому, что во многих местах по всей территории США пикапы десятками скопились на стоянках в ожидании доставки. Судя по всему, компания даже пользуется обычными платными парковками, покупая для себя там места для складирования пикапов, поскольку за последние несколько дней в сети начали появляться другие ролики, на которых люди безуспешно пытаются найти места для парковки, но те заполнены Cybertruck.

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Неизвестно, именно это стало причиной того, что кто-то разрисовал машины нецензурной бранью, или что-то другое, но фактом остается то, что никто пока не знает, чьих рук это дело. Отмечается, что место преступления – это арендованная парковка в Форт-Лодердейле. Поэтому вполне вероятно, что кому-то просто не хватило места.

Неизвестно также, или граффити с надписью "F*ck Elon" можно легко удалить, или транспортные средства неотвратимо повреждены.

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Напомним, недавно из Cybertruck начали активно делать машины полиции. Так, одна американская компания модифицирует пикапы для государственных органов в США, а полиция в Дубае уже получила неназванное количество таких машин и начала ими пользоваться.

Якщо мова йде про надійність, то за цим параметром японським брендам немає рівних. Зокрема, новий SUZUKI S-CROSS 2024 року забезпечений гарантією у три роки чи 100 000 кілометрів, і за цей період виробник відповідає за якість авто через свого офіційного дилера в Україні.