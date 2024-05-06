Берегите пальцы

В интернете уже можно найти немало разговоров о том, что кибергрузовик Tesla имеет неудержимое желание откусить людям пальцы своей мощной защелкой багажника, но никто не был достаточно храбрым, чтобы действительно засунуть туда палец и узнать, что произойдет. До сих пор.

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До сих пор мы видели только различные овощи и манекены рук, которые хрустели в багажнике Cybertruck, но владелец пикапа по имени Джереми Джадкинс решил проверить все на себе. Таким образом он хотел испытать недавнее обновление программного обеспечения, которое сделало датчики более чувствительными к предметам, стоящим на пути. Но, как оказалось, недостаточно чувствительными, чтобы вообще избавить от неприятных ощущений.

Джадкинс сначала положил туда продолговатые фрукты, и стоит отметить, что автомобиль не раздавил их, как это было раньше.

Тогда он поднял ставки и засунул предплечье в пасть киберавтомобиля. Он немного давит, но все идет по плану.

Потом он кладет туда ладонь. Происходит то же самое. Дверца немного давит на руку, но в конце концов отпускает, оставляя видимо линию на его руке.

Наконец он делает самую большую глупость – кладет палец и тут же понимает, что это было ошибкой. Выражение его лица говорит само за себя. Багажник машины достаточно сильно сжимает палец, пока ему не удается достаточно пошевелить им, чтобы багажник понял, что что-то не так, и открылся. Автор ролика говорит, что "на секунду испугался за свой палец".

Камера выключается, и в следующем кадре мы видим, как дрожит его указательный палец с очень глубокой вмятиной. К счастью, обошлось без крови, но синяк, вероятно, останется.

Джадкинс заканчивает видео, говоря, что Tesla все еще есть над чем работать, когда дело доходит до обнаружения опоры на переднем багажнике кибертранспорта.