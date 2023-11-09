Інцидент трапився під час чергового раунду дебатів кандидатів від Республіканської партії. Один із них – Вівек Рамасвамі – дозволив собі розтулити рота і наговорити маячні про Україну та її президента.

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"Україна далека від демократії, а Зеленський нацист"

Під час свого виступу політик почав наводити докази того, що Україна – це не демократія. Так, Рамасвамі вказав на те, що Україна заборонила 11 опозиційних партій, створила єдине державне телебачення та відмовляється проводити вибори, мовляв, якщо США не виділить їй більше коштів. Втім, згадати про те, що вищеперераховані заходи спричинені російською агресією, політик не вважав за потрібним.

Ба, більше потім він накинувся на українського президента. Рамасвамі заявив, що в Україні "прославляють нациста – коміка в штанах-карго, чоловіка на ім’я Зеленський" і це, на його думку, " не демократично".

Рамасвамі неправильно зрозуміли

Після різких висловлювань у бік президента Зеленського штаб Рамасвамі намагався виправити ситуацію, заявивши, що слова політика неправильно трактували. Насправді, говорячи про "нациста" той мав на увазі не Зеленського, а Ярослава Гуньку.

Довідка: У вересні Зеленський відвідав Канаду. На виступ президента у парламенті запросили Ярослава Гуньку, 98-річного ветеран дивізії Ваффен СС "Галичина", яка воювала на боці нацистів у Другій світовій війні. Запросив українця спікер канадського парламенту Ентоні Рота, який представив Гуньку як героя Другої світової війни, який воював у складі Першої української дивізії. Усі присутні, зокрема Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, стоячи поаплодували колишньому солдату. Запрошення Гуньки спричинило скандал, і Рота був вимушений вибачатися. Він заявив, що не володів усією інформацією про минуле ветерана.

Підігрує Путіну та Сі

Опоненти-республіканці були набагато відвертіші у критиці Рамасвамі. Зокрема, кандидатка у президенти США від Республіканської партії Ніккі Гейлі заявила, що Путін і Сі будуть у захваті, якщо Рамасвамі стане президентом.

Політик розкритикувала заяву Рамасвамі, що фінансування Києва треба негайно припинити. Гейлі нагадала, що війна в Україні пов'язана з низкою інших військових конфліктів у світі. І поразка Києва означала б поразку й на інших фронтах.

Вона вказала на небезпеку альянсу Росії, Ірану та Китаю. Усі три країни хочуть знищити своїх сусідів: Росія – Україну, Іран – Ізраїль, Китай – Тайвань.

Зеленський відповів, чи боїться переобрання Трампа

Колишній президент Дональд Трамп запевняє, що, якби він був президентом, то зумів покласти кінець війні в Україні за 24 години, посадивши Путіна і Зеленського за стіл перемовин. Також Трамп заявляв, що конфлікту можна було б уникнути, якби Україна уклала з Росією "справедливу угоду" і відмовилася на її користь від певних своїх територій. Коментуючи ймовірне переобрання Трампа президентом США, Зеленський заявив, що не може вказувати американським громадянам, це погано чи добре. Однак, зауважив лідер, українці справді мають побоювання щодо настроїв республікаців.