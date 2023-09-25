А причина скандалу – минуле Ярослава Гунька, адже він – ветеран дивізії СС "Галичина", яка воювала на боці нацистів у Другій світовій війні. Що відомо про скандал – розбирався 24 Канал.

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Трюдо та Зеленський аплодували стоячи

22 вересня Володимир Зеленський звернувся з промовою до канадських депутатів, після чого спікер парламенту Ентоні Рота представив Ярослава Гунька, назвавши його героєм Другої світової війни, який воював у складі Першої української дивізії, й подякував йому за службу. Усі присутні, у тому числі й Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо стоячи поаплодували ветерану.

Оплески Ярославу Гуньку в парламенті Канади: дивіться відео

І тільки після того, як про подію в парламенті написали у ЗМІ, з'ясувалось, що Ярослав Гунька – ветеран дивізії СС "Галичина", яку створили нацисти в окупованій Україні під час Другої світової війни. Саме це породило скандал. Особливо гостро подію засудили єврейські організації Канади.

Вибачення не забарилися

На тлі скандалу спікер парламенту Канади Ентоні Рота заявив, що "дізнався більше інформації" про Ярослава Гунька і тепер шкодує про своє рішення запрошувати його до парламенту. Цікавіше те, що українська делегація та адміністрація Джастіна Трюдо не знали про запрошення ветерана на виступ Володимира Зеленського.

Особливо я хочу принести свої найглибші вибачення єврейським громадам Канади та всього світу. Я беру на себе повну відповідальність за свій вчинок,

– заявив Рота.

Водночас лідер опозиційної консервативної партії П'єр Пуальєвр заявив, що і Джастін Трюдо нібито відповідальний за інцидент і тому також повинен перепросити. Проте в офісі прем'єр-міністра наголосили, що запрошення Ярослава Гунька – одноосібна ініціатива спікера парламенту, тому глава уряду не відповідає за це.

Довідка. Ярослав Гунько народився в селі Урмань Тернопільської області. У 1943 році вступив до лав дивізії СС "Галичина". Після поразки Німеччини у Другій світовій війні він емігрував до Канади, де живе й досі.

Чому Ярослав Гунька викликав таку реакцію

Подію в канадському парламенті гостро розкритикували не тільки єврейські організації, але й посольство Польщі в Канаді. Річ у тім, що дивізію СС "Галичина" звинувачують у вчиненні злочинів проти євреїв та поляків. Однак Нюрнберзький трибунал не довів причетність цієї дивізії до воєнних злочинів нацистів. Тому юридичні претензії до тих, хто був у її складі – знято. Ба більше, група Дешена у Канаді пізніше підтвердила, що є недоцільним висувати звинувачення проти дивізійників як групи.

Цікаво! ОУН, зокрема і Степан Бандера не підтримували ідеї створення дивізії СС "Галичина". Зараз же серед дослідників націоналістичних рухів України побутує думка про те, що дивізійники є жертвами Другої світової війни, а не злочинцями. Однак цю думку поділяють далеко не всі.

Коли Німеччина капітулювала, "Галичина" опинилася в британській зоні окупації. Спершу всі бійці дивізії були у таборах для військовополонених, але згодом їх відпустили й ті роз'їхались по світу, ставши учасниками української діаспори.

Доведених фактів злочинів, вчинених дивізією "Галичина" немає, проте факт того, що це була частина СС і взагалі проєктом нацистів породжує гостру реакцію, як у випадку зі скандалом у парламенті Канади, що є закономірним, бо нацизм це ледь не тригером для світу. Усе, що його стосується – так само може бути тригером.

У 2021 році в Києві відбувся марш на честь дивізії СС "Галичина", що викликало гостру реакцію суспільства та влади. Офіс Президента різко розкритикував цей захід. А російська пропаганда намагалася виставити Україну нацисткою державою через марш кількасот людей. Зараз же Росія продовжує тему нацизму і підігріває тему скандалу в Канаді. Цікаво, що пропаганда маніпулює, заявляючи, що Володимир Зеленський нібито "привітав нациста, через що поляки та євреї вимагають в України вибачень". Однак подібних заяв у бік України не було.