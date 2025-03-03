Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського у телеграмі.

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Який підсумок візиту Зеленського до Лондона

Зеленський записав звернення до українців перед поїздкою назад до України.

Він зазначив, що європейські партнери скоординували свою позиції, і анонсував "багато спільної роботи" найближчими тижнями.

Найближчим часом ми всі в Європі сформуємо наші спільні позиції – лінії, яких маємо досягти, і лінії, з яких не можемо відступити. Такі позиції будуть представлені нашим партнерам в Сполучених Штатах Америки,

– заявив президент.

Презиеднт також наголосив, що без Сполучених Штатів Захід не повноцінний. Він вкотре висловив вдячність США за підтримку України в її боротьбі за незалежність.

Саме мир нам потрібен, а не вічна війна. І саме тому ми кажемо, що гарантії безпеки є ключем до цього,

– підкреслив Зеленський.

Назабаром Європа сформує свої спільні позиції, "лінії, за які не можемо відступити" і представить їх Сполученим Штатам.

"І, звісно, я хочу зараз подякувати всім вам – усім в нашій рідній Україні, хто відчуває, як багато важить єдність і як змінюється історія, коли мільйони захищають гідність своєї країни. Наші воїни на фронті, усі наші люди – я пишаюся вами, я хочу всім вам подякувати", – додав Зеленський.