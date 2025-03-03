Про це повідомляє 24 Канал.
Неуспіх України – це не просто виграш Путіна, а неуспіх Європи та США. Всі ми зацікавлені в тому, щоб не допустити його перемоги,
– заявив Зеленський.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що продовжуватиме роботу з Трампом. Він вважає, що американсько-українське партнерство вище суперечок лідерів.
Про це повідомляє 24 Канал.
Неуспіх України – це не просто виграш Путіна, а неуспіх Європи та США. Всі ми зацікавлені в тому, щоб не допустити його перемоги,
– заявив Зеленський.