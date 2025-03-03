Об этом сообщает 24 Канал.
Неуспех Украины – это не просто выигрыш Путина, а неуспех Европы и США. Все мы заинтересованы в том, чтобы не допустить его победы,
– заявил Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет продолжать работу с Трампом. Он считает, что американо-украинское партнерство выше споров лидеров.
Об этом сообщает 24 Канал.
Неуспех Украины – это не просто выигрыш Путина, а неуспех Европы и США. Все мы заинтересованы в том, чтобы не допустить его победы,
– заявил Зеленский.