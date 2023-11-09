Инцидент произошел во время очередного раунда дебатов кандидатов от Республиканской партии. Один из них – Вивек Рамасвами – позволил себе раскрыть рот и наговорить бреда об Украине и ее президенте.

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"Украина далека от демократии, а Зеленский нацист"

Во время своего выступления политик начал приводить доказательства того, что Украина – это не демократия. Так, Рамасвами указал на то, что Украина запретила 11 оппозиционных партий, создала единое государственное телевидение и отказывается проводить выборы, если США не выделит ей больше средств. Впрочем, вспомнить о том, что вышеперечисленные меры, вызванные российской агрессией, политик не счел нужным.

Более того потом он набросился на украинского президента. Рамасвами заявил, что в Украине "прославляют нациста – комика в штанах-карго, мужчину по имени Зеленский" и это, по его мнению, "не демократично".

Рамасвами неправильно поняли

После резких высказываний в сторону президента Зеленского штаб Рамасвами пытался исправить ситуацию, заявив, что слова политика неправильно трактовали. На самом деле, говоря о "нацисте", тот имел в виду не Зеленского, а Ярослава Гуньку.

Справка: В сентябре Зеленский посетил Канаду. На выступление президента в парламенте пригласили Ярослава Гуньку, 98-летнего ветерана дивизии Ваффен СС "Галичина", которая воевала на стороне нацистов во Второй мировой войне. Пригласил украинца спикер канадского парламента Энтони Рота, представившего Гуньку как героя Второй мировой войны, воевавшего в составе Первой украинской дивизии. Все присутствующие, в том числе Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, стоя поаплодировали бывшему солдату. Приглашение Гуньки привело к скандалу, и Рота был вынужден извиняться. Он заявил, что не владел всей информацией о прошлом ветерана.

Подыгрывает Путину и Си

Оппоненты-республиканцы были гораздо более откровенны в критике Рамасвами. В частности, кандидатка в президенты США от Республиканской партии Никки Гейли заявила, что Путин и Си будут в восторге, если Рамасвами станет президентом.

Политик раскритиковала заявление Рамасвами, что финансирование Киева нужно немедленно прекратить. Гейли напомнила, что война в Украине связана с рядом других военных конфликтов в мире. И поражение Киева означало бы поражение и на других фронтах.

Она указала на опасность альянса России, Ирана и Китая. Все три страны хотят уничтожить своих соседей: Россия – Украину, Иран – Израиль, Китай – Тайвань.

Зеленский ответил, боится ли переизбрание Трампа

Бывший президент Дональд Трамп уверяет, что, будь он президентом, сумел бы положить конец войне в Украине за 24 часа, посадив Путина и Зеленского за стол переговоров. Также Трамп заявлял, что конфликта можно было бы избежать, если бы Украина заключила с Россией "справедливое соглашение" и отказалась в ее пользу от определенных своих территорий. Комментируя вероятное переизбрание Трампа президентом США, Зеленский заявил, что не может указывать американским гражданам, это плохо или хорошо. Однако, отметил лидер, украинцы действительно имеют опасения относительно настроений республиканцев.