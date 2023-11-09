Министерство обороны США сообщило об атаке 8 ноября 2023 года. Соответствующие действия Соединенные Штаты предприняли после атаки беспилотниками по американской военной базе в Сирии.

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США ударили по боевикам в Сирии

Сегодня (8 ноября – 24 Канал), по распоряжению президента Байдена Вооруженные силы США нанесли удар в целях самообороны по объекту на Востоке Сирии, который использовался Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана и связанными с ним группировками,

– заявил министр обороны США Ллойд Остин.

По его словам, удар нанесли два американских истребителя F-15 по объекту хранения оружия. Глава Пентагона пояснил, что этот высокоточный удар самообороны США – ответ на серию атак на американских военных в Ираке и Сирии, совершивших подразделения КСИР-Кудс.

В Министерстве обороны США заверили, что их страна готова принять дальнейшие необходимые меры, чтобы защитить своих людей и объекты.

"Мы призываем против любой эскалации. Американские военные продолжат выполнять миссии по борьбе с "ИГИЛ" в Ираке и Сирии", – подытожил Ллойд Остин.

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