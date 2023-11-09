Министерство обороны США сообщило об атаке 8 ноября 2023 года. Соответствующие действия Соединенные Штаты предприняли после атаки беспилотниками по американской военной базе в Сирии.
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США ударили по боевикам в Сирии
Сегодня (8 ноября – 24 Канал), по распоряжению президента Байдена Вооруженные силы США нанесли удар в целях самообороны по объекту на Востоке Сирии, который использовался Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана и связанными с ним группировками,
– заявил министр обороны США Ллойд Остин.
По его словам, удар нанесли два американских истребителя F-15 по объекту хранения оружия. Глава Пентагона пояснил, что этот высокоточный удар самообороны США – ответ на серию атак на американских военных в Ираке и Сирии, совершивших подразделения КСИР-Кудс.
В Министерстве обороны США заверили, что их страна готова принять дальнейшие необходимые меры, чтобы защитить своих людей и объекты.
"Мы призываем против любой эскалации. Американские военные продолжат выполнять миссии по борьбе с "ИГИЛ" в Ираке и Сирии", – подытожил Ллойд Остин.
Террористы пытались атаковать базу США в Сирии
- В Министерстве обороны США рассказали, что 23 октября боевики пытались атаковать ударными беспилотниками американскую военную базу в Сирии. Удар нанесли боевики группировки "Исламское движение Ирака".
- Уже на следующий день атаку подтвердил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер. По его словам, американские военные не пострадали. Соединенным Штатам удалось сбить два дрона противника.
- Журналисты NBC News со ссылкой на Центральное командование США отметили, что в результате атаки беспилотников на базы Штатов в Ираке и Сирии 20 американских военнослужащих получили легкие ранения 18 октября. Тогда по меньшей мере два ударных беспилотника нацелились на военную базу Аль-Танф на Юге Сирии.