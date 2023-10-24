23 октября боевики группировки "Исламское движение Ирака" заявили об атаках на американские базы в Сирии. Но подтверждения информации долгое время не было.
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Не 3 и не 2 базы: террористы пытались атаковать только одну
Представитель Пентагона генерал Патрик Райдер подтвердил атаку только на одну американскую базу в Сирии.
Я могу подтвердить, что была попытка атаки беспилотника на Эт-Танф (американская военная база) в Сирии. Сбиты два ударных дрона. Среди американских военнослужащих раненых нет,
– заявил Райдер.
Также в телеграмм-каналах ходили фотографии со взрывами на базе США. Однако журналист Остап Ярыш отметил, что на самом деле это фото датируется 2021 годом. Информации о том, что было атаковано несколько баз, нет.
Байден не прерывал свое выступление
Отметим, что российские пропагандистские каналы утверждают, что президент США Джо Байден якобы был вынужден "внезапно прервать" свое выступление из-за новых атак.
Но видео его выступления свидетельствует, что он закончил свою речь – президент сообщил, что ему необходимо в ситуационную комнату, после чего ответил еще несколько вопросов журналистов. Именно в этот момент появились новости о том, что Хамас отпустил двух заложников.
Журналист Reuters Стив Холланд уточнил, что заседание в "ситуационной комнате" посвящено новой информации из Израиля и Сектора Газа и проводится регулярно.