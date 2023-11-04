Такое мнение высказали аналитики американского Института изучения войны. В России уже прокомментировали эти заявления.
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Что известно о последствиях передачи вагнеровцами ПВО Хезболле
Подразделения "Вагнера" в Сирии передадут российские системы ПВО "Панцирь-С1", которые президент Сирии Башар Асад согласился предоставить поддерживаемой Ираном ливанской Хезболле,
– заявили в ISW.
Там добавили, что американское СМИ со ссылкой на их разведку отметило, что диктатор Башар Асад разрешил передать боевикам Хезболлы российскую систему ПВО "Панцирь-С1".
Рупор Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что якобы вагнеровцев де-факто "не существует".
"Поэтому все эти соображения, как правило, ни на чем не основываются, ничего не имеют под собой", – цинично заявил Песков.
Россия может передать ПВО Хезболле
- 2 ноября издание The Wall Street Journal, ссылаясь на данные американской разведки, заявило, что Хезболла может получить от ЧВК "Вагнера" систему ПВО "Панцирь-С1". Последняя может перехватывать даже самолеты.
- В свою очередь Соединенные Штаты не подтверждают отправку этих систем Хезболле. Правда, аналитики отмечают, что армия обороны Израиля часто наносит авиаудары по системам поставки иранского оружия в Сирии и через нее.
- По данным экспертов ISW, Асад мог попросить вагнеровцев доставить системы противовоздушной обороны Хезболле, чтобы это было фактором для сдерживания потенциальных усилий израильского перехвата.
- Аналитики вспомнили, что ранее ISW оценивал, что Россия может передавать оружие в Сирию, не рискуя ответными израильскими авиаударами. Так что враг может считать, что это нежелание Израиля распространится и на вагнеровцев. Ведь у России и Израиля есть сложные отношения в Сирии, поскольку израильская сторона исторически полагалась на Кремль, чтобы сдерживать иранскую деятельность в регионе.