Такое мнение высказали аналитики американского Института изучения войны. В России уже прокомментировали эти заявления.

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Что известно о последствиях передачи вагнеровцами ПВО Хезболле

Подразделения "Вагнера" в Сирии передадут российские системы ПВО "Панцирь-С1", которые президент Сирии Башар Асад согласился предоставить поддерживаемой Ираном ливанской Хезболле,

– заявили в ISW.

Там добавили, что американское СМИ со ссылкой на их разведку отметило, что диктатор Башар Асад разрешил передать боевикам Хезболлы российскую систему ПВО "Панцирь-С1".

Рупор Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что якобы вагнеровцев де-факто "не существует".

"Поэтому все эти соображения, как правило, ни на чем не основываются, ничего не имеют под собой", – цинично заявил Песков.

Россия может передать ПВО Хезболле