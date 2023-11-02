Об этом говорится в статье The Wall Street Journal, в которой ссылаются на американских чиновников, а также на разведку США. Эта система ПВО способна перехватывать самолеты.

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Хезболла может получить передовую систему ПВО

Если конкретнее, то речь идет о системе противовоздушной обороны "Панцирь-С1". О таких мы не раз рассказывали, когда россияне пытались прикрыть небо над Москвой от вероятных угроз. Сама эта система использует зенитные ракеты и пушки ПВО. С их помощью перехватывают самолеты.

Как отмечает один из собеседников издания, в Вашингтоне пока не подтверждают, что системы уже отправили. В то же время пристально следят за дискуссиями, в которых принимают участие ЧВК "Вагнер" и Хезболла.

Напомним, что недавно США в Средиземное море отправили авианосец. Его задача – сдерживать ливанскую группировку от развертывания северного фронта против Израиля. Все это на фоне проведения военной операции против боевиков ХАМАС в Секторе Газа.

Коротко о Хезболле и ЧВК "Вагнера"