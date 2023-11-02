Об этом говорится в статье The Wall Street Journal, в которой ссылаются на американских чиновников, а также на разведку США. Эта система ПВО способна перехватывать самолеты.
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Хезболла может получить передовую систему ПВО
Если конкретнее, то речь идет о системе противовоздушной обороны "Панцирь-С1". О таких мы не раз рассказывали, когда россияне пытались прикрыть небо над Москвой от вероятных угроз. Сама эта система использует зенитные ракеты и пушки ПВО. С их помощью перехватывают самолеты.
Как отмечает один из собеседников издания, в Вашингтоне пока не подтверждают, что системы уже отправили. В то же время пристально следят за дискуссиями, в которых принимают участие ЧВК "Вагнер" и Хезболла.
Напомним, что недавно США в Средиземное море отправили авианосец. Его задача – сдерживать ливанскую группировку от развертывания северного фронта против Израиля. Все это на фоне проведения военной операции против боевиков ХАМАС в Секторе Газа.
Коротко о Хезболле и ЧВК "Вагнера"
- Итак, Хезболла – ливанская шиитская военно-политическая организация. Ее основали в 1982 году при поддержке Ирана. Во многих странах мира она признана террористической.
- Обратим внимание, что вооруженные формирования группировки по своей численности, вооружению, а также боевым опытом. превосходят армии некоторых государств Ближнего Востока.
- Следует также понимать, что Хезболла тесно сотрудничает с палестинскими организациями. Речь идет о ХАМАС и "Исламском джихаде". А также с иранским Корпусом стражей Исламской революции.
- Тем временем ЧВК "Вагнера" – это неофициальное вооруженное формирование в России. Его финансировал бизнесмен Евгений Пригожин, разбившийся в конце августа в авиакатастрофе.
- Что касается наемников ЧВК "Вагнера", то они активно воевали против Украины. Также их привлекали к наземным операциям в Сирии и Африке.