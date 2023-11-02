Про це йдеться у статті The Wall Street Journal, в якій посилаються на американських чиновників, а також розвідку США. Ця система ППО здатна перехоплювати літаки.
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Хезболла може отримати передову систему ППО
Якщо конкретніше, то йдеться про систему протиповітряної оборони "Панцир-С1". Про такі ми неодноразово розповідали, коли росіяни намагалися прикрити небо над Москвою від ймовірних загроз. Сама ця система використовує зенітні ракети та гармати ППО. З їхньою допомогою перехоплюють літаки.
Як зазначає один зі співрозмовників видання, у Вашингтоні наразі не підтверджують, що системи вже відправили. Водночас пильно стежать за дискусіями, в яких беруть участь ПВК "Вагнер" і Хезболла.
Нагадаймо, що нещодавно США до Середземного моря відправили авіаносець. Його задача – стримувати ліванське угруповання від розгортання північного фронту проти Ізраїлю. Все це на фоні проведення військової операції проти бойовиків ХАМАС у Секторі Гази.
Коротко про Хезболлу і ПВК "Вагнера"
- Отже, Хезболла – ліванська шиїтська військово-політична організація. Її заснували у 1982 році за підтримки Ірану. У багатьох країнах світу вона визнана терористичною.
- Звернімо увагу на те, що збройні формування угруповання за своєю чисельністю, озброєнням, а також бойовим досвідом перевершують армії деяких із держав Близького Сходу.
- Слід також розуміти, що Хезболла тісно співпрацює з палестинськими організаціями. Мовиться про ХАМАС і "Ісламський джихад". А також з іранським Корпусом вартових Ісламської революції.
- Тим часом ПВК "Вагнера" – це неофіційне збройне формування у Росії. Його фінансував бізнесмен Євгєній Пригожин, який наприкінці серпня розбився в авіакатастрофі.
- Що стосується найманців ПВК "Вагнера", то вони активно воювали проти України. Також їх залучали до наземних операцій у Сирії й Африці.