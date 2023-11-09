Міністерство оборони США повідомило про атаку 8 листопада 2023 року. До відповідних дій Сполучені Штати вдались після атаки безпілотниками по американській військовій базі в Сирії.
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США вдарили по бойовиках у Сирії
Сьогодні (8 листопада – 24 Канал), за розпорядженням президента Байдена Збройні сили США завдали удару в цілях самооборони по об'єкту на Сході Сирії, який використовувався Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) Ірану та пов'язаними з ним угрупованнями,
– заявив міністр оборони США Ллойд Остін.
За його словами, удару завдали два американські винищувачі F-15 по об'єкту зберігання зброї. Очільник Пентагону пояснив, що цей високоточний удар самооборони США – відповідь на серію атак на американських військових в Іраку та Сирії, які здійснили підрозділи КВІР-Кудс.
У Міністерстві оборони США запевнили, що їхня країна готова вжити подальших необхідних заходів, щоб захистити своїх людей та об'єкти.
"Ми закликаємо проти будь-якої ескалації. Американські військові продовжать виконувати місії з боротьби з "ІДІЛ" в Іраку та Сирії", – підсумував Ллойд Остін.
Терористи намагались атакувати базу США у Сирії
- У Міністерстві оборони США розповіли, що 23 жовтня бойовики намагалися атакувати ударними безпілотниками американську військову базу у Сирії. Удару завдали бойовики угрупування "Ісламський рух Іраку".
- Вже наступного дня атаку підтвердив представник Пентагону генерал Патрік Райдер. За його словами, американські військові не постраждали. Сполучним Штатам вдалось збити два дрони противника.
- Журналісти NBC News з посиланням на Центральне командування США зазначили, що внаслідок атаки безпілотників на бази Штатів у Іраку та Сирії 20 американських військовослужбовців отримали легкі поранення 18 жовтня. Тоді щонайменше два ударні безпілотники націлилися на військову базу Аль-Танф на Півдні Сирії.