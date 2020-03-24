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      Украина консультируется с Германией по нормандскому и минскому форматам

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      Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел онлайн-переговоры со своим немецким коллегой Хайко Маасом. В ходе беседы дипломаты, в частности, обсуждали переговоры в нормандском и минском форматах.

      Украина очень ценит роль Германии в переговорных процессах, подчеркнул Дмитрий Кулеба по результатам виртуальной встречи.

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      Проблематика нормандского формата и минского процесса, противодействие российской агрессии против Украины стали ключевой темой наших переговоров. Мы продолжим тесное сотрудничество и консультации по этим направлениям,
      – подчеркнул глава МИД Украины.

      Также обсуждались отношения Украины с Европейским союзом во время председательства Германии – во второй половине 2020 года. Обсуждались и отношения с НАТО.

      "Я подтвердил своему коллеге заинтересованность нашей страны в получении статуса участника программы расширенных возможностей. Украина будет благодарна Германии за поддержку в этом вопросе", – заявил Кулеба.

      Что известно о переговорах в нормандском формате?В декабре 2019 года состоялась первая за три года встреча в нормандском формате. В ходе разговора был достигнут целый ряд договоренностей, среди которых и проведение еще одной встречи в апреле 2020 года.

      Чем меньше времени оставалось, тем больше было вопросов, действительно ли она состоится. Впрочем, ввиду пандемии коронавируса, вероятно, такой встречи ожидать не стоит.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики МИД Украины Дмитрий Кулеба – новости Нормандский формат Минские договоренности
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