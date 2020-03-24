15:42
24 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Україна консультується з Німеччиною щодо нормандського і мінського форматів

      -
      Кулеба провів перемовини з головою МЗС Німеччини Маасом / rbc.ua

      Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів онлайн-перемовини зі своїм німецьким колегою Хайко Маасом. У ході бесіди дипломати, зокрема, обговорювали перемовини у нормандському і мінському форматах.

      Україна дуже цінує роль Німеччини у переговорних процесах, наголосив Дмитро Кулеба за результатами віртуальноії зустрічі.

      Цікаво Німеччина допоможе евакуювати українців з віддалених країн

      Проблематика нормандського формату і мінського процесу, протидія російській агресії проти України стали ключовою темою наших переговорів. Ми продовжимо тісні співпрацю і консультації у цих напрямках,
      – наголосив очільник МЗС України.

      Так само обговорювалися відносини України з Європейським Союзом під час головування Німеччини – у другій половині 2020 року. Також обговорювалися і відносини з НАТО.

      "Я підтвердив своєму колезі зацікавленість нашої країни в отриманні статусу учасника програми розширених можливостей. Україна буде вдячна Німеччині за підтримку у цьому питанні", – заявив Кулеба.

      Що відомо про переговори у нормандському форматі?У грудні 2019 року відбулачя перша за три роки зустріч у нормандському форматі. У ході розмови було досягнуто цілу низку домовленостей, серед яких і проведення ще однієї зустрічі у квітні 2020 року.

      Чим менше часу залишалося, тим більше було питань, чи справді вона відбудеться. Втім зважаючи на пандемію коронавірусу, імовірно, такої зустрічі очікувати не варто.

      Надзвичайний стан в Україні: що означає закон і як жити в його умовах
      сьогодні
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Україна – Росія МЗС України Дмитро Кулеба – новини Нормандський формат Мінські домовленості Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:00 Яким буде світ після коронавірусу, – Financial Times
      Світові Медіа
      сьогодні , 14:31 Олімпіаду в Токіо перенесли на 2021 рік
      Ігор Саджениця
      22 березня , 19:16 Світова криза у 2020 році й швидке відновлення: що прогнозують економісти провідних банків США
      Тетяна Панасюк
      сьогодні , 11:59 Легендарна Патті Сміт вперше виступить у Києві
      Ліза Астахова
      сьогодні , 14:30 Новини про коронавірус 24 березня: в Україні майже 100 випадків
      Соломія Ніколайчук
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук