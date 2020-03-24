Україна консультується з Німеччиною щодо нормандського і мінського форматів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів онлайн-перемовини зі своїм німецьким колегою Хайко Маасом. У ході бесіди дипломати, зокрема, обговорювали перемовини у нормандському і мінському форматах.

Україна дуже цінує роль Німеччини у переговорних процесах, наголосив Дмитро Кулеба за результатами віртуальноії зустрічі.

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Проблематика нормандського формату і мінського процесу, протидія російській агресії проти України стали ключовою темою наших переговорів. Ми продовжимо тісні співпрацю і консультації у цих напрямках,

– наголосив очільник МЗС України.

Так само обговорювалися відносини України з Європейським Союзом під час головування Німеччини – у другій половині 2020 року. Також обговорювалися і відносини з НАТО.

"Я підтвердив своєму колезі зацікавленість нашої країни в отриманні статусу учасника програми розширених можливостей. Україна буде вдячна Німеччині за підтримку у цьому питанні", – заявив Кулеба.

Що відомо про переговори у нормандському форматі?У грудні 2019 року відбулачя перша за три роки зустріч у нормандському форматі. У ході розмови було досягнуто цілу низку домовленостей, серед яких і проведення ще однієї зустрічі у квітні 2020 року.



Чим менше часу залишалося, тим більше було питань, чи справді вона відбудеться. Втім зважаючи на пандемію коронавірусу, імовірно, такої зустрічі очікувати не варто.