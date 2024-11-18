Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild. Журналисты ссылаются в этой информации на собственные источники, а также слова министра обороны Бориса Писториуса, который фактически подтвердил эти намерения.

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Что известно о дронах, которые может поставить Германия в Украину

Журналисты отметили, что речь идет об ударных беспилотниках компании Helsing, оснащены технологиями искусственного интеллекта. Это повышает их автономность в противодействии вражеским средствам радиоэлектронной борьбы.

В оборонных кругах эти дроны сравнивают с ракетами Taurus, которые канцлер Германии Олаф Шольц категорически отказался поставлять Украине.

Как сообщается, всего компания заказала около 4 000 беспилотников, предназначенных для отправки в Украину. Ожидается, что поставки начнутся в декабре, причем ежемесячно планируется предоставлять партии по несколько сотен аппаратов.

Кроме того, по данным издания, некоторые прототипы этих беспилотников проходят испытания и совершенствование в условиях активных боевых действий на Востоке Украины.

Беспилотник компании Helsing может похвастаться передовым программным обеспечением, которое позволяет ему эффективно "ориентироваться" на сложной местности, используя несколько маркеров для достижения целей даже при неблагоприятных погодных условиях или на выжженной земле. Беспилотник спроектирован таким образом, чтобы противостоять действию радиоэлектронной борьбы, и после того, как цель идентифицирована и подтверждена оператором, он может самостоятельно наносить удары, даже в случае потери связи.

По данным издания, дальность полета этого беспилотника, предварительно, в четыре раза больше, чем у типичных украинских беспилотников-камикадзе, хотя конкретных сравнений с другими моделями не приводится.

Кроме того, этот беспилотник считается значительно экономически более эффективным, чем американские беспилотники Switchblade и российские модели, такие как "Зала" и "Ланцет".

Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что "очень рад тому, что поставки этих дронов, оснащенных технологиями ИИ, уже начинается", и заявил, что вскоре Украина применит эти передовые технологии против ключевых вражеских объектов, в частности командных пунктов врага.