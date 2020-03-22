Какой власть видит деятельность "консультативного совета" с ОРДЛО: объяснение от Кулебы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, как официальный Киев видит предложенный "консультативный совет" с представителями оккупированных территорий на Донбассе.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал в интервью "Радио Свобода". Он сказал, что остаются принципы, которые являются неизменными.

Интересная мысль Климкин о Консультативном совете: Это большой шаг в сторону России и ее "хотелок"

Вещи, которые по словам Кулебы, не изменятся:

Россия – агрессор.

Украина – защищается.

Неизменными остаются нормандский формат, а также формат Трехсторонней контактной группы в Минске.

Общественный совет – это представители не органов власти, а представители общества, той части Украины, к которой мы с вами принадлежим. Они смогут поговорить с представителями общества, с боевиками, а с теми людьми, которые живут на оккупированных территориях,

– сказал Кулеба.

Он также обратил внимание, что к работе этого совета планируют привлечь вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, но не уточнил, введут ли их к представителям свободной части Украины или к представителям оккупированных территорий.

Кулеба призвал дождаться окончательного списка тех, кто будет участвовать в этом общественном совете.

Что известно о скандальном документе, подписанном в Минске