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      Какой власть видит деятельность "консультативного совета" с ОРДЛО: объяснение от Кулебы

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      Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, как официальный Киев видит предложенный "консультативный совет" с представителями оккупированных территорий на Донбассе.

      Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал в интервью "Радио Свобода". Он сказал, что остаются принципы, которые являются неизменными.

      Интересная мысль Климкин о Консультативном совете: Это большой шаг в сторону России и ее "хотелок"

      Вещи, которые по словам Кулебы, не изменятся:

      • Россия – агрессор.
      • Украина – защищается.
      • Неизменными остаются нормандский формат, а также формат Трехсторонней контактной группы в Минске.

      Общественный совет – это представители не органов власти, а представители общества, той части Украины, к которой мы с вами принадлежим. Они смогут поговорить с представителями общества, с боевиками, а с теми людьми, которые живут на оккупированных территориях,
      – сказал Кулеба.

      Он также обратил внимание, что к работе этого совета планируют привлечь вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, но не уточнил, введут ли их к представителям свободной части Украины или к представителям оккупированных территорий.

      Кулеба призвал дождаться окончательного списка тех, кто будет участвовать в этом общественном совете.

      Что известно о скандальном документе, подписанном в Минске

      • В Минске 11 марта произошла встреча трехсторонней контактной группы. В ней участвовали председатель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и ответственный в Кремле за украинское направление Дмитрий Козак. Стороны подписали документ о создании консультативного совета, в котором примут участие представители Украины и боевики с оккупированных Россией территорий Донбасса.
      • Это вызвало шквал критики среди политиков. Группа нардепов фракции "Слуга народа" распространила в сети заявление, в котором обратились к Зеленскому с требованием не допустить Консультативного совета представителей ОРДЛО. В нем парламентарии напомнили, что Россия – оккупант Донбасса. Поэтому переговоры с так называемыми ЛНР, ДНР и ОРДЛО не могут быть в одной форме. Сейчас документ подписали 48 нардепов фракции "Слуга народа".
      • Впоследствии группа парламентариев пришла в Офис Президента, чтобы обсудить вопрос с президентом. Руководитель ОП Андрей Ермак заверил нардепов из фракции "Слуга народа", что в минском процессе Украина не перейдет "красные линии". С боевиками переговоров вести никто не будет. Стороной переговоров была и есть Россия.
      • Нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович даже обратился с письмом к председателю СБУ. В нем требует возбудить уголовное дело против главы Офиса Президента Андрея Ермака и Леонида Кучмы. Нардеп считает государственной изменой создание такого "консультативного совета".
        21 марта количество подписей под петицией к президенту Владимиру Зеленскому с требованием отозвать согласие Украины на создание так называемого "консультативного совета" с представителями ОРДЛО превысило необходимые для ее рассмотрения 25 тысяч.
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Оккупированные территории Минские договоренности МИД Украины Дмитрий Кулеба – новости Новости политики
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