Какой власть видит деятельность "консультативного совета" с ОРДЛО: объяснение от Кулебы
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, как официальный Киев видит предложенный "консультативный совет" с представителями оккупированных территорий на Донбассе.
Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал в интервью "Радио Свобода". Он сказал, что остаются принципы, которые являются неизменными.
Интересная мысль Климкин о Консультативном совете: Это большой шаг в сторону России и ее "хотелок"
Вещи, которые по словам Кулебы, не изменятся:
- Россия – агрессор.
- Украина – защищается.
- Неизменными остаются нормандский формат, а также формат Трехсторонней контактной группы в Минске.
Общественный совет – это представители не органов власти, а представители общества, той части Украины, к которой мы с вами принадлежим. Они смогут поговорить с представителями общества, с боевиками, а с теми людьми, которые живут на оккупированных территориях,
– сказал Кулеба.
Он также обратил внимание, что к работе этого совета планируют привлечь вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, но не уточнил, введут ли их к представителям свободной части Украины или к представителям оккупированных территорий.
Кулеба призвал дождаться окончательного списка тех, кто будет участвовать в этом общественном совете.
Что известно о скандальном документе, подписанном в Минске
- В Минске 11 марта произошла встреча трехсторонней контактной группы. В ней участвовали председатель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и ответственный в Кремле за украинское направление Дмитрий Козак. Стороны подписали документ о создании консультативного совета, в котором примут участие представители Украины и боевики с оккупированных Россией территорий Донбасса.
- Это вызвало шквал критики среди политиков. Группа нардепов фракции "Слуга народа" распространила в сети заявление, в котором обратились к Зеленскому с требованием не допустить Консультативного совета представителей ОРДЛО. В нем парламентарии напомнили, что Россия – оккупант Донбасса. Поэтому переговоры с так называемыми ЛНР, ДНР и ОРДЛО не могут быть в одной форме. Сейчас документ подписали 48 нардепов фракции "Слуга народа".
- Впоследствии группа парламентариев пришла в Офис Президента, чтобы обсудить вопрос с президентом. Руководитель ОП Андрей Ермак заверил нардепов из фракции "Слуга народа", что в минском процессе Украина не перейдет "красные линии". С боевиками переговоров вести никто не будет. Стороной переговоров была и есть Россия.
- Нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович даже обратился с письмом к председателю СБУ. В нем требует возбудить уголовное дело против главы Офиса Президента Андрея Ермака и Леонида Кучмы. Нардеп считает государственной изменой создание такого "консультативного совета".
21 марта количество подписей под петицией к президенту Владимиру Зеленскому с требованием отозвать согласие Украины на создание так называемого "консультативного совета" с представителями ОРДЛО превысило необходимые для ее рассмотрения 25 тысяч.