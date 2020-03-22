Якою влада бачить діяльність консультативної ради з ОРДЛО: пояснення від Кулеби

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, як офіційний Київ бачить запропоновану "консультативну раду" з представниками окупованих територій на Донбасі.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода". Він сказав, що залишаються принципи, які є незмінними.

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Речі, які за словами Кулеби, не зміняться:

Росія – агресор,

Україна – захищається,

Незмінними залишаються нормандський формат, а також формат Тристоронньої контактної групи у Мінську.

Громадська рада – це представники не органів влади, а представники суспільства, тієї частини України, до якої ми з вами належимо. Вони зможуть поговорити з представниками суспільства, не з бойовиками, а з тими людьми, які живуть на окупованих територіях,

– сказав Кулеба.

Він також звернув увагу, що до роботи цієї ради планують залучити вимушених переселенців із окупованих територій, але не уточнив, чи їх введуть до представників вільної частини України, чи до представників окупованих територій.

Кулеба закликав дочекатися остаточного списку тих, хто братиме участь у цій громадській раді.

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