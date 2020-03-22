Якою влада бачить діяльність консультативної ради з ОРДЛО: пояснення від Кулеби
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, як офіційний Київ бачить запропоновану "консультативну раду" з представниками окупованих територій на Донбасі.
Про це глава МЗС Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода". Він сказав, що залишаються принципи, які є незмінними.
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Речі, які за словами Кулеби, не зміняться:
- Росія – агресор,
- Україна – захищається,
- Незмінними залишаються нормандський формат, а також формат Тристоронньої контактної групи у Мінську.
Громадська рада – це представники не органів влади, а представники суспільства, тієї частини України, до якої ми з вами належимо. Вони зможуть поговорити з представниками суспільства, не з бойовиками, а з тими людьми, які живуть на окупованих територіях,
– сказав Кулеба.
Він також звернув увагу, що до роботи цієї ради планують залучити вимушених переселенців із окупованих територій, але не уточнив, чи їх введуть до представників вільної частини України, чи до представників окупованих територій.
Кулеба закликав дочекатися остаточного списку тих, хто братиме участь у цій громадській раді.
Що відомо про скандальний документ, підписаний у Мінську
- У Мінську 11 березня відбулася зустріч тристоронньої контактної групи. У ній брали участь голова Офісу Президента України Андрій Єрмак та відповідальний у Кремлі за український напрямок Дмитро Козак. Сторони підписали документ про створення консультативної ради, у якій братимуть участь представники України й бойовики з окупованих Росією територій Донбасу.
- Це викликало шквал критики серед політиків. Група нардепів фракції "Слуга народу" поширила у мережі заяву, в якій звернулася до Зеленського з вимогою не допустити до Консультативної ради представників ОРДЛО. У ній парламентарі нагадали, що Росія – окупант Донбасу. Тому переговори з так званими ЛНР, ДНР і ОРДЛО не можуть бути в жодній формі. Наразі документ підписали 48 нардепів фракції "Слуга народу".
- Згодом група парламентарів прийшла в Офіс Президента, щоб обговорити питання з президентом. Керівник ОП Андрій Єрмак запевнив нардепів з фракції "Слуга народу", що в мінському процесі Україна не перейде "червоні лінії". З бойовиками переговорів вести ніхто не буде. Стороною для перемовин була і є Росія.
- Нардеп від "Європейської солідарності" Володимир В'ятрович навіть звернувся з листом до голови СБУ. У ньому вимагає відкрити кримінальну справу проти глави Офісу Президента Андрія Єрмака і Леоніда Кучми. Нардеп вважає державною зрадою створення такої "консультативної ради".
- 21 березня кількість підписів під петицією до президента Володимира Зеленського з вимогою відкликати згоду України на створення так званої "консультативної ради" з представниками ОРДЛО перевищила необхідні для її розгляду 25 тисяч.