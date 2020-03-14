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      Клімкін про Консультативну раду: Це великий крок у бік Росії та її "хотєлок"

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      Клімкін відеагував на створення Консультативної ради / Getty Images

      Ексміністр очільник МЗС Павло Клімкін відреагував на рішення Тристоронньої контактної групи створити Консультативну раду. Можливе включення до її складу представників бойовиків він назвав великим кроком у бік Росії та її "хотєлок".

      Свою реакцію на можливу участь представників так званих ЛНР та ДНР у перемовинах з Україною Павло Клімкін опублікував у фейсбуці.

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      Текст написаний так, що формального визнання бойовиків там немає, але фактично це визнання суб'єктності окупаційних адміністрацій,
      – заявив Клімкін.

      За його словами, це дуже великий крок у бік Росії та її "хотєлок".

      Досі юридично для України єдиною легітимною владою на тих територіях була і залишається обрана у 2010 році.

      Клімкін додав й інші причини, чому створення Консультативної ради є сумнівним. Мова йде про проблему регламенту функціонування ради, визнання внутрішнього конфлікту в Україні та "очевидну вигідність для Росії".

      "Хто заважатиме Росії "покласти" ТКГ і залишити реально працювати тільки цю "раду", – додав Клімкін.

      На його думку, подальший розвиток подій залежить від президента України Володимира Зеленського. Адже влада Німеччини та Франції, ймовірно, не заперечуватиме участі бойовиків у переговорах. "Їм тільки корисно, щоб ми взяли проблему Донбасу на себе, а вони отримали маневр для розмов з РФ", – пояснив ексміністр.

      Тому це питання дуже важливе та потребує негайного вирішення.

      Що відомо про скандальний документ, підписаний у Мінську

      • У Мінську 11 березня відбулася зустріч тристоронньої контактної групи. У ній брали участь голова Офісу Президента України Андрій Єрмак та відповідальний у Кремлі за український напрямок Дмитро Козак. Сторони підписали документ про створення консультативної ради, у якій братимуть участь представники України й бойовики з окупованих Росією територій Донбасу.
      • Це викликало шквал критики серед політиків. Група нардепів фракції "Слуга народу" поширила у мережі заяву, в якій звернулася до Зеленського з вимогою не допустити до Консультативної ради представників ОРДЛО. У ній парламентарі нагадали, що Росія – окупант Донбасу. Тому переговори з так званими ЛНР, ДНР і ОРДЛО не можуть бути в жодній формі. Наразі документ підписали 48 нардепів фракції "Слуга народу". 
      • Згодом група парламентарів прийшла в Офіс Президента, щоб обговорити питання з президентом. Керівник ОП Андрій Єрмак запевнив нардепів з фракції "Слуга народу", що в мінському процесі Україна не перейде "червоні лінії". З бойовиками переговорів вести ніхто не буде. Стороною для перемовин була і є Росія.
      • Нардеп від "Європейської солідарності" Володимир В'ятрович навіть звернувся з листом до голови СБУ. У ньому вимагає відкрити кримінальну справу проти глави Офісу Президента Андрія Єрмака і Леоніда Кучми. Нардеп вважає державною зрадою створення такої "консультативної ради".
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини Росії Проросійські бойовики Україна – Росія Мінські домовленості Андрій Єрмак Павло Клімкін Новини України Новини політики
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