Клімкін про Консультативну раду: Це великий крок у бік Росії та її "хотєлок"
Ексміністр очільник МЗС Павло Клімкін відреагував на рішення Тристоронньої контактної групи створити Консультативну раду. Можливе включення до її складу представників бойовиків він назвав великим кроком у бік Росії та її "хотєлок".
Свою реакцію на можливу участь представників так званих ЛНР та ДНР у перемовинах з Україною Павло Клімкін опублікував у фейсбуці.
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Текст написаний так, що формального визнання бойовиків там немає, але фактично це визнання суб'єктності окупаційних адміністрацій,
– заявив Клімкін.
За його словами, це дуже великий крок у бік Росії та її "хотєлок".
Досі юридично для України єдиною легітимною владою на тих територіях була і залишається обрана у 2010 році.
Клімкін додав й інші причини, чому створення Консультативної ради є сумнівним. Мова йде про проблему регламенту функціонування ради, визнання внутрішнього конфлікту в Україні та "очевидну вигідність для Росії".
"Хто заважатиме Росії "покласти" ТКГ і залишити реально працювати тільки цю "раду", – додав Клімкін.
На його думку, подальший розвиток подій залежить від президента України Володимира Зеленського. Адже влада Німеччини та Франції, ймовірно, не заперечуватиме участі бойовиків у переговорах. "Їм тільки корисно, щоб ми взяли проблему Донбасу на себе, а вони отримали маневр для розмов з РФ", – пояснив ексміністр.
Тому це питання дуже важливе та потребує негайного вирішення.
Що відомо про скандальний документ, підписаний у Мінську
- У Мінську 11 березня відбулася зустріч тристоронньої контактної групи. У ній брали участь голова Офісу Президента України Андрій Єрмак та відповідальний у Кремлі за український напрямок Дмитро Козак. Сторони підписали документ про створення консультативної ради, у якій братимуть участь представники України й бойовики з окупованих Росією територій Донбасу.
- Це викликало шквал критики серед політиків. Група нардепів фракції "Слуга народу" поширила у мережі заяву, в якій звернулася до Зеленського з вимогою не допустити до Консультативної ради представників ОРДЛО. У ній парламентарі нагадали, що Росія – окупант Донбасу. Тому переговори з так званими ЛНР, ДНР і ОРДЛО не можуть бути в жодній формі. Наразі документ підписали 48 нардепів фракції "Слуга народу".
- Згодом група парламентарів прийшла в Офіс Президента, щоб обговорити питання з президентом. Керівник ОП Андрій Єрмак запевнив нардепів з фракції "Слуга народу", що в мінському процесі Україна не перейде "червоні лінії". З бойовиками переговорів вести ніхто не буде. Стороною для перемовин була і є Росія.
- Нардеп від "Європейської солідарності" Володимир В'ятрович навіть звернувся з листом до голови СБУ. У ньому вимагає відкрити кримінальну справу проти глави Офісу Президента Андрія Єрмака і Леоніда Кучми. Нардеп вважає державною зрадою створення такої "консультативної ради".