Клімкін про Консультативну раду: Це великий крок у бік Росії та її "хотєлок"

Ексміністр очільник МЗС Павло Клімкін відреагував на рішення Тристоронньої контактної групи створити Консультативну раду. Можливе включення до її складу представників бойовиків він назвав великим кроком у бік Росії та її "хотєлок".

Свою реакцію на можливу участь представників так званих ЛНР та ДНР у перемовинах з Україною Павло Клімкін опублікував у фейсбуці.

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Текст написаний так, що формального визнання бойовиків там немає, але фактично це визнання суб'єктності окупаційних адміністрацій,

– заявив Клімкін.

За його словами, це дуже великий крок у бік Росії та її "хотєлок".

Досі юридично для України єдиною легітимною владою на тих територіях була і залишається обрана у 2010 році.

Клімкін додав й інші причини, чому створення Консультативної ради є сумнівним. Мова йде про проблему регламенту функціонування ради, визнання внутрішнього конфлікту в Україні та "очевидну вигідність для Росії".

"Хто заважатиме Росії "покласти" ТКГ і залишити реально працювати тільки цю "раду", – додав Клімкін.

На його думку, подальший розвиток подій залежить від президента України Володимира Зеленського. Адже влада Німеччини та Франції, ймовірно, не заперечуватиме участі бойовиків у переговорах. "Їм тільки корисно, щоб ми взяли проблему Донбасу на себе, а вони отримали маневр для розмов з РФ", – пояснив ексміністр.

Тому це питання дуже важливе та потребує негайного вирішення.

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