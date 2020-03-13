Нардепи висловили протест проти фіксації статусу ОРДЛО: їх викликали в ОП

Нардепи фракції "Слуга народу" просять Володимира Зеленського не допустити входження до складу Консультативної ради представників окремих районів Донецької та Луганської областей. Парламентарі прийшли в Офіс Президента для консультацій щодо звернення.

Депутати нагадують, що Росія окуповує території Донбасу. Тому переговори з так званими ЛНР, ДНР і ОРДЛО не можуть провадитися в жодній формі. Тексти заяву у фейсбуці опублікували Олександр Ткаченко, Богдан Яременко, Єгор Чернєв, Микита Потураєв та інші нардепи.

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Тривогу викликає той факт, що до Консультативної ради, яку створюють, увійдуть на рівних правах представники України та окремих районів Донецької та Луганської областей України, як сторони консультацій,

– йдеться в заяві.

На думку нардепів, будь-які переговори щодо України можна вести лише з РФ та її представниками. "Легітимність представників так званих ОРДЛО може бути визнана лише в тому випадку, якщо вони призначені законними представниками України", – наголошують парламентарі.

Тому й написали звернення до президента з проханням надати доручення представникам України в Тристоронній контактній групі та усім, хто веде переговори, дотримуватися законодавства та не допустити створення Консультативної групи, яка суперечить інтересам України.

Член комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування та містобудування Дмитро Гурін оприлюднив посилання на розширений список депутатів, які підписали звернення.

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Микита Потураєв повідомив, що він з колегами прийшов в Офіс Президента для консультацій.

Що відомо про Консультативну раду