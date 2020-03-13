Чи є скандальні домовленості у Мінську державною зрадою, – пояснення юриста

Документ про створення так званої Консультативної ради щодо Донбасу, який опублікували журналісти, з політичної точки зору є здачею інтересів України.

Таку думку у коментарі 24 каналу висловила юрист-кримінолог Анна Маляр.

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При цьому вона наголосила, що політична та юридична точки зору на цей документ можуть не бути тотожними.

Якщо говорити про цю чернетку документу з політичної точки зору – це здача інтересів України. З юридичної точки зору, у цьому документі ознак статті 111 ККУ я не побачила. Я не заперечую наявність таких ознак. Можливо, є щось, чого ми не знаємо. Але з цього документу не випливає державна зрада, як злочин,

– наголосила вона.

Маляр пояснила, що у статті 111 Кримінального кодексу України названо кінцевий перелік всього трьох форм державної зради і розширеному тлумаченню вони не підлягають. Дописати щось через кому ми туди не зможемо.

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У статті Кримінального кодексу ідеться про:

перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту,

шпигунство,

надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Оприлюднений документ точно не підпадає під другий та третій пункти статті.

"Дискусія може точитись щодо пункту про перехід на бік ворога. Але цей пункт означає перехід через лінію фронту, вступ на службу в армію або участь у бойових діях на боці ворога, перехід на територію ворога. Тобто, про співпрацю не ідеться", – сказала вона.

Разом з тим, за словами Маляр, заклики до СБУ перевірити всіх, хто був причетний до створення цього документу, можуть бути небезпідставними.

Можливо цей протокол сам по собі є наслідком того, що до цього було вчинено державну зраду. Але сам цей опублікований документ погано піддається юридичному аналізу, тому що він є поза межами законодавства. Такого роду домовленості між країнами, які воюють, нічим не регламентуються. Вони є у площині так званих "джентльменських домовленостей",

– сказала вона.

Маляр також наголосила, що політично – це здача інтересів Української держави.

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"Абсолютно очевидно, що тимчасово окупованим територіям, за цим документом, надається особливий статус. Це імітація якогось руху і цей рух – абсолютно невдалий для України", – сказала юрист-кримінолог.