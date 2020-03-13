21:03
13 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кадиров винайшов вакцину від коронавірусу. Універсальна відмазка Путіна
      Вєсті Кремля
      20:48, сьогодні
      Вєсті.UA: Льовочкін носить валянки. Страх Зеленського
      Вєсті.UA
      20:03, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ

      Чи є скандальні домовленості у Мінську державною зрадою, – пояснення юриста

      - Читать новость на русском
      Війна на Донбасі / 24 канал

      Документ про створення так званої Консультативної ради щодо Донбасу, який опублікували журналісти, з політичної точки зору є здачею інтересів України.

      Таку думку у коментарі 24 каналу висловила юрист-кримінолог Анна Маляр.

      Важливо У Мінську домовились створити спільну з бойовиками раду: документ

      При цьому вона наголосила, що політична та юридична точки зору на цей документ можуть не бути тотожними.

      Якщо говорити про цю чернетку документу з політичної точки зору – це здача інтересів України. З юридичної точки зору, у цьому документі ознак статті 111 ККУ я не побачила. Я не заперечую наявність таких ознак. Можливо, є щось, чого ми не знаємо. Але з цього документу не випливає державна зрада, як злочин,
      – наголосила вона.

      Маляр пояснила, що у статті 111 Кримінального кодексу України названо кінцевий перелік всього трьох форм державної зради і розширеному тлумаченню вони не підлягають. Дописати щось через кому ми туди не зможемо.

      Читайте також Єрмак пояснив скандальні домовленості у Мінську

      У статті Кримінального кодексу ідеться про:

      • перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту,
      • шпигунство,
      • надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

      Оприлюднений документ точно не підпадає під другий та третій пункти статті.

      "Дискусія може точитись щодо пункту про перехід на бік ворога. Але цей пункт означає перехід через лінію фронту, вступ на службу в армію або участь у бойових діях на боці ворога, перехід на територію ворога. Тобто, про співпрацю не ідеться", – сказала вона.

      Разом з тим, за словами Маляр, заклики до СБУ перевірити всіх, хто був причетний до створення цього документу, можуть бути небезпідставними.

      Можливо цей протокол сам по собі є наслідком того, що до цього було вчинено державну зраду. Але сам цей опублікований документ погано піддається юридичному аналізу, тому що він є поза межами законодавства. Такого роду домовленості між країнами, які воюють, нічим не регламентуються. Вони є у площині так званих "джентльменських домовленостей",
      – сказала вона.

      Маляр також наголосила, що політично – це здача інтересів Української держави. 

      Читайте також Зрада інтересів України та нова роль Росії, – експерти про угоду створити з бойовиками раду

      "Абсолютно очевидно, що тимчасово окупованим територіям, за цим документом, надається особливий статус. Це імітація якогось руху і цей рух – абсолютно невдалий для України", – сказала юрист-кримінолог.

      Що відомо про останню зустріч у Мінську і чому вона скандальна

      Остання зустріч тристоронньої контактної групи у Мінську відбулася 11 березня. Там брали участь голова Офісу Президента України Андрій Єрмак та відповідальний у Кремлі за український напрямок Дмитро Козак.

      Під час зустрічі було підписано документ про створення консультативної ради, у якій братимуть участь представники України і тимчасово окупованих Росією територій Донбасу.

      В Українському суспільстві і політикумі звинуватили владу у "державній зраді". Мовляв, підписання таких домовленостей фактично легалізовує бойовиків як частину переговорного процесу. Раніше ж протилежною стороною на переговорах була Росія, яка і контролює бойовиків на Донбасі.

      Крім того, на зустрічі було досягнуто ще кілька домовленостей:

      • обмін утримуваними особами. Найближчим часом сторони мають передати список на звільнення.
      • розведення сил і засобів, українська сторона запропонувала нові ділянки;
      • одночасне відкриття контрольних пунктів у Золотому та Щасті.
      Скільки людей захворіло на вірус з Китаю та у яких країнах: онлайн-мапа
      сьогодні
      Автор: Євгенія Мазур
      Теги: Новини України Новини політики Окуповані території Проросійські бойовики Мінські домовленості Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 20:58 Карантин в Україні: як працюють сервіси з доставки їжі
      Ярослав Голобородько
      сьогодні , 20:30 Головні новини 13 березня: перша смерть в Україні від коронавірусу, скандальні угоди у Мінську
      Василь Денисюк
      12 березня , 12:44 Чим зайнятися разом з дитиною під час карантину
      Михайло Года
      12 березня , 16:30 Тест-драйв Nissan Navara: пікап, якому не страшне бездоріжжя
      6 березня , 17:34 Призовий конкурс для дизайнерів від компанії Dimplex
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук