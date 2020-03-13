Являются ли скандальные договоренности в Минске государственной изменой, – объяснение юриста

Документ о создании так называемого Консультативного совета по Донбассу, который опубликовали журналисты, с политической точки зрения является сдачей интересов Украины.

Такое мнение в комментарии 24 каналу выразила юрист-криминолог Анна Маляр.

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При этом она подчеркнула, что политическая и юридическая точки зрения на этот документ могут не быть тождественными.

Если говорить об этом черновике документа с политической точки зрения – это сдача интересов Украины. С юридической точки зрения именно в этом документе признаков статьи 111 УК я не увидела. Я не отрицаю наличие таких признаков. Возможно, есть что-то, чего мы не знаем. Но из этого документа не следует государственная измена, как преступление,

– подчеркнула она.

Маляр пояснила, что в статье 111 Уголовного кодекса Украины назван окончательный перечень всего трех форм государственной измены и расширительному толкованию они не подлежат. Дописать что-то через запятую мы туда не сможем.

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В статье Уголовного кодекса речь идет о:

переходе на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта,

шпионаже,

предоставлении иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

Обнародованный документ точно не подпадает под второй и третий пункты статьи.

"Дискуссия может вестись по пункту о переходе на сторону врага. Но этот пункт означает переход через линию фронта, вступление на службу в армию или участие в боевых действиях на стороне врага, переход на территорию врага. То есть, о сотрудничестве речь не идет", – сказала она.

Вместе с тем, по словам Маляр, призывы к СБУ проверить всех, кто был причастен к созданию этого документа, могут быть небезосновательными.

Возможно этот протокол сам по себе является следствием того, что до этого было совершено государственную измену. Но сам этот опубликованный документ плохо поддается юридическому анализу, потому что он вне законодательства. Такого рода договоренности между странами, которые воюют, ничем не регламентируются. Они в плоскости так называемых "джентльменских договоренностей",

– сказала она.

Маляр также отметила, что политически – это сдача интересов Украинского государства.

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"Совершенно очевидно, что временно оккупированным территориям, по этому документу, предоставляется особый статус. Это имитация какого-то движения и это движение – абсолютно неудачное для Украины", – сказала юрист-криминолог.

Что известно о последней встрече в Минске и почему она скандальная

Последняя встреча трехсторонней контактной группы в Минске состоялась 11 марта. В ней, в частности, принимали участие председатель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и ответственный в Кремле за украинское направление Дмитрий Козак.

Во время встречи был подписан документ о создании консультативного совета, в котором примут участие представители Украины и временно оккупированных Россией территорий Донбасса.

В украинском обществе и политикуме обвинили власть в "государственной измене". Мол, подписание таких договоренностей фактически легализирует боевиков как часть переговорного процесса. Ранее же противоположной стороной на переговорах была Россия, которая и контролирует боевиков на Донбассе.

Кроме того, на встрече были достигнуты еще несколько договоренностей: