Нардепы выразили протест против фиксации статуса ОРДЛО: их вызвали в ОП

Нардепы фракции "Слуга народа" просят Владимира Зеленского не допустить вхождения в состав Консультативного совета представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Парламентарии пришли в Офис Президента для консультаций относительно обращения.

Депутаты напоминают, что Россия оккупирует территории Донбасса. Поэтому переговоры с так называемыми ЛНР, ДНР и ОРДЛО не могут осуществляться в одной форме. Тексты заявления в фейсбуке опубликовали Александр Ткаченко, Богдан Яременко, Егор Чернев, Никита Потураев и другие нардепы.

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Тревогу вызывает тот факт, что в Консультативный совет, который создают, войдут на равных правах представители Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины как стороны консультаций,

– говорится в заявлении.

По мнению нардепов, любые переговоры по Украине можно вести только с РФ и ее представителями. "Легитимность представителей так называемых ОРДЛО может быть признана только в том случае, если они назначены законными представителями Украины", – отмечают парламентарии.

Поэтому и написали обращение к президенту с просьбой дать поручение представителям Украины в Трехсторонний контактной группе и всем, кто ведет переговоры, соблюдать законодательство и не допустить создания Консультативной группы, которая противоречит интересам Украины.

Член комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства Дмитрий Гурин обнародовал ссылку на расширенный список депутатов, подписавших обращение.

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Никита Потураев сообщил, что он с коллегами пришел в Офис Президента для консультаций.

Полный список нардепов, которые выступили против решения ТКГ в Минске:​







Что известно о Консультативном совете