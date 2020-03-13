Нардепы выразили протест против фиксации статуса ОРДЛО: их вызвали в ОП
Нардепы фракции "Слуга народа" просят Владимира Зеленского не допустить вхождения в состав Консультативного совета представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Парламентарии пришли в Офис Президента для консультаций относительно обращения.
Депутаты напоминают, что Россия оккупирует территории Донбасса. Поэтому переговоры с так называемыми ЛНР, ДНР и ОРДЛО не могут осуществляться в одной форме. Тексты заявления в фейсбуке опубликовали Александр Ткаченко, Богдан Яременко, Егор Чернев, Никита Потураев и другие нардепы.
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Тревогу вызывает тот факт, что в Консультативный совет, который создают, войдут на равных правах представители Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины как стороны консультаций,
– говорится в заявлении.
По мнению нардепов, любые переговоры по Украине можно вести только с РФ и ее представителями. "Легитимность представителей так называемых ОРДЛО может быть признана только в том случае, если они назначены законными представителями Украины", – отмечают парламентарии.
Поэтому и написали обращение к президенту с просьбой дать поручение представителям Украины в Трехсторонний контактной группе и всем, кто ведет переговоры, соблюдать законодательство и не допустить создания Консультативной группы, которая противоречит интересам Украины.
Член комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства Дмитрий Гурин обнародовал ссылку на расширенный список депутатов, подписавших обращение.
Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Никита Потураев сообщил, что он с коллегами пришел в Офис Президента для консультаций.
Полный список нардепов, которые выступили против решения ТКГ в Минске:
Что известно о Консультативном совете
- На заседании Трехсторонней контактной группы по участием председателя ОП Андрея Ермака и заместителя главы Администрации Путина Дмитрия Козака договорились о создании Консультативного совета по политическим вопросам.
- В протоколе заседания ТКГ 11 марта говорится, что решение группы о создании Консультативного совета будет подписано 25 марта 2020 года. Сделают это после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии.
- В состав совета должны будут входить с правом решающего голоса по 10 представителей от Украины, 10 – от ОРДЛО, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, РФ, Германии и Франции.