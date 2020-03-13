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      Єрмак "слугам народу": у мінському процесі "червоні лінії" не переходитимуть

      -
      Єрмак заявив, що у мінському процесі "червоні лінії" не перейдуть / liga.net

      Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак запевнив нардепів з фракції "Слуга народу", що в мінському процесі Україна не перейде "червоні лінії". З бойовиками переговорів вести ніхто не буде. Стороною для перемовин була і є Росія.

      Нещодавно завершилася зустріч депутатів фракції "Слуги народу" з Андрієм Єрмаком. Про її результати повідомила у фейсбуці заступниця глави фракції Євгенія Кравчук.

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      За її словами, на зустрічі обговорили всі розбіжності. Депутати висловили побоювання суспільства щодо майбутніх перемовин та участі у них бойовиків. Керівник Офісу Президента запевнив, що у мінському процесі українська сторона не перейде "червоні лінії".

      Стороною переговорів була і залишається Російська Федерація. З ватажками бойовиків переговори ніхто не веде і вести не збирається,
      – написала Кравчук.

      Заступниця глави фракції зазначила, що питання й надалі обговорюватимуть як у "Слузі народу", так з депутатами інших фракцій та парламентських груп. "Потрібен уважний і дуже обережний аналіз будь-яких проєктів, які можуть піти далі в переговорних форматах", – пояснила Кравчук.

      Що було раніше

      • Група нардепів фракції "Слуга народу" поширила у мережі заяву, в якій звернулася до Зеленського з вимогою не допустити допуску до Консультативної ради представників ОРДЛО. У ній парламентарі нагадали, що Росія – окупант територій Донбасу. Тому переговори з так званими ЛНР, ДНР і ОРДЛО не можуть бути в жодній формі.
      • Згодом група парламентарів прийшла в Офіс Президента, щоб обговорити питання з президентом.
      • Наразі документ підписали 48 нардепів фракції "Слуга народу".
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Володимир Зеленський Проросійські бойовики Україна – Росія Новини Росії Новини України Новини політики Слуга народу Андрій Єрмак Офіс Президента Мінські домовленості
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