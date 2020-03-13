Єрмак "слугам народу": у мінському процесі "червоні лінії" не переходитимуть
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак запевнив нардепів з фракції "Слуга народу", що в мінському процесі Україна не перейде "червоні лінії". З бойовиками переговорів вести ніхто не буде. Стороною для перемовин була і є Росія.
Нещодавно завершилася зустріч депутатів фракції "Слуги народу" з Андрієм Єрмаком. Про її результати повідомила у фейсбуці заступниця глави фракції Євгенія Кравчук.
Зверніть увагу Чи є скандальні домовленості у Мінську державною зрадою, – пояснення юриста
За її словами, на зустрічі обговорили всі розбіжності. Депутати висловили побоювання суспільства щодо майбутніх перемовин та участі у них бойовиків. Керівник Офісу Президента запевнив, що у мінському процесі українська сторона не перейде "червоні лінії".
Стороною переговорів була і залишається Російська Федерація. З ватажками бойовиків переговори ніхто не веде і вести не збирається,
– написала Кравчук.
Заступниця глави фракції зазначила, що питання й надалі обговорюватимуть як у "Слузі народу", так з депутатами інших фракцій та парламентських груп. "Потрібен уважний і дуже обережний аналіз будь-яких проєктів, які можуть піти далі в переговорних форматах", – пояснила Кравчук.
Що було раніше
- Група нардепів фракції "Слуга народу" поширила у мережі заяву, в якій звернулася до Зеленського з вимогою не допустити допуску до Консультативної ради представників ОРДЛО. У ній парламентарі нагадали, що Росія – окупант територій Донбасу. Тому переговори з так званими ЛНР, ДНР і ОРДЛО не можуть бути в жодній формі.
- Згодом група парламентарів прийшла в Офіс Президента, щоб обговорити питання з президентом.
- Наразі документ підписали 48 нардепів фракції "Слуга народу".