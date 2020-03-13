Єрмак "слугам народу": у мінському процесі "червоні лінії" не переходитимуть

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак запевнив нардепів з фракції "Слуга народу", що в мінському процесі Україна не перейде "червоні лінії". З бойовиками переговорів вести ніхто не буде. Стороною для перемовин була і є Росія.

Нещодавно завершилася зустріч депутатів фракції "Слуги народу" з Андрієм Єрмаком. Про її результати повідомила у фейсбуці заступниця глави фракції Євгенія Кравчук.

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За її словами, на зустрічі обговорили всі розбіжності. Депутати висловили побоювання суспільства щодо майбутніх перемовин та участі у них бойовиків. Керівник Офісу Президента запевнив, що у мінському процесі українська сторона не перейде "червоні лінії".

Стороною переговорів була і залишається Російська Федерація. З ватажками бойовиків переговори ніхто не веде і вести не збирається,

– написала Кравчук.

Заступниця глави фракції зазначила, що питання й надалі обговорюватимуть як у "Слузі народу", так з депутатами інших фракцій та парламентських груп. "Потрібен уважний і дуже обережний аналіз будь-яких проєктів, які можуть піти далі в переговорних форматах", – пояснила Кравчук.

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