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      Ермак "слугам народа": в минском процессе "красные линии" переходить не будут

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      Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заверил нардепов из фракции "Слуга народа", что в минском процессе Украина не перейдет "красные линии". С боевиками переговоров вести никто не будет. Стороной переговоров была и есть Россия.

      Недавно завершилась встреча депутатов фракции "Слуги народа" с Андреем Ермаком. О результатах сообщила в фейсбуке заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

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      По ее словам, на встрече обсудили все разногласия. Депутаты выразили опасения общества относительно будущих переговоров и участия в них боевиков. Руководитель Офиса Президента заверил, что в минском процессе украинская сторона не перейдет "красные линии".

      Стороной переговоров была и остается Российская Федерация. С главарями боевиков переговоры никто не ведет и вести не собирается,
      – написала Кравчук.

      Заместитель главы фракции отметила, что вопрос и в дальнейшем будут обсуждать как в "Слуге народа", так и с депутатами других фракций и парламентских групп. "Нужен внимательный и очень осторожный анализ любых проектов, которые могут пойти дальше в переговорных форматах", – пояснила Кравчук.

      Что было раньше

      • Группа нардепов фракции "Слуга народа" распространила в сети заявление, в котором обратились к Зеленскому с требованием не допустить допуска в Консультативный совет представителей ОРДЛО. В ней парламентарии напомнили, что Россия – оккупант территорий Донбасса. Поэтому переговоры с так называемыми ЛНР, ДНР и ОРДЛО не могут быть ни в одной форме.
      • Впоследствии группа парламентариев пришла в Офис Президента, чтобы обсудить вопрос с президентом.
      • Сейчас документ подписали 48 нардепов фракции "Слуга народа".
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Владимир Зеленский Пророссийские боевики Украина – Россия Новости России Новости Украины Новости политики Слуга народа Андрей Ермак Офіс Президента Минские договоренности
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