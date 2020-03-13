Ермак "слугам народа": в минском процессе "красные линии" переходить не будут

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заверил нардепов из фракции "Слуга народа", что в минском процессе Украина не перейдет "красные линии". С боевиками переговоров вести никто не будет. Стороной переговоров была и есть Россия.

Недавно завершилась встреча депутатов фракции "Слуги народа" с Андреем Ермаком. О результатах сообщила в фейсбуке заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

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По ее словам, на встрече обсудили все разногласия. Депутаты выразили опасения общества относительно будущих переговоров и участия в них боевиков. Руководитель Офиса Президента заверил, что в минском процессе украинская сторона не перейдет "красные линии".

Стороной переговоров была и остается Российская Федерация. С главарями боевиков переговоры никто не ведет и вести не собирается,

– написала Кравчук.

Заместитель главы фракции отметила, что вопрос и в дальнейшем будут обсуждать как в "Слуге народа", так и с депутатами других фракций и парламентских групп. "Нужен внимательный и очень осторожный анализ любых проектов, которые могут пойти дальше в переговорных форматах", – пояснила Кравчук.

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