Для реінтеграції окупованих територій потрібен загальнонаціональний діалог, – Резніков

Для того, щоб реінтегрувати окуповані території України, потрібно провести національний інклюзивний діалог. Міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков впевнений, що насамперед слід досягти єдності та бажання кожного сприяти у поверненні Криму та частини територій Донбасу.

Для чого потрібен національний діалог

Успішна реінтеграція окупованих територій неможлива, якщо вся Україна не прийме цей процес, заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, пише Інтерфакс-Україна.

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Для цього, за словами міністра, потрібен загальнонаціональний інклюзивний діалог.

Коли ми говоримо про головну ідеологію відомства, ми говоримо, що це в принципі Міністерство національної єдності. Оскільки для того, щоб провести реінтеграцію, потрібно провести діалог всіх, один з одним,

– зазначив Резніков.

Про що свідчать результати опитувань

Міністр додав, що результати соціологічних опитувань свідчать про неготовність більшості населення на окупованих територіях повернутися до складу України.

Водночас Резніков наголосив, є також і неготовність до прийняття на решті територій України.

"Це завдання, яке ми повинні вирішити, зокрема, за допомогою спілкування, комунікації, діалогу", – заявив міністр. Він також додав, що шість років Україна розвивалася, а окуповані території деградували під "опікою" Росії, про неї можна забувати.

Як досягти співпраці

За словами Резнікова, до людей на окупованих територіях можна достукатися через

сервіси, послуги;

розуміння людей, які є заручниками окупаційних режимів під контролем РФ.

Очільник відомства звернув увагу, що люди на окупованих територіях часто бояться власної країни, свого реального уряду, влади, загалом українців.

Що відомо про окупацію Криму та Донбасу

Росія захопила український півострів у березні 2014 року . Сталося це наприкінці Революції Гідності.

. Сталося це наприкінці Революції Гідності. Проросійські сили у Криму організували низку антиукраїнських виступів.

Крім того, на півострові провели псевдореферендум про його статус, результати якого начебто засвідчили бажання місцевих жителів бути у складі РФ. Україна та цивілізований світ не визнають цього референдуму.

про його статус, результати якого начебто засвідчили бажання місцевих жителів бути у складі РФ. Україна та цивілізований світ не визнають цього референдуму. Після цього війська РФ вдерлися квітні 2014 року на територію українського Донбасу. Там проголосили "державні суверенітети" так званих "ДНР" та "ЛНР". Згодом розпочалися бойові дії.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу