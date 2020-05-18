Щодо Криму буде окрема платформа, – Резніков про повернення півострова до складу України

Україна працює над тим, щоб повернути окуповані території, зокрема і Крим, до свого складу. Віцепрем'єр Олексій Резніков заявив, що українська сторона пропонуватиме окрему платформу для переговорів щодо Криму.

Також Україна буде пропонувати формат міжнародних переговорів про повернення півострова, розповів міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, пише Інтерфакс-Україна.

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Окрема платформа щодо Криму

За словами міністра, наявний наразі "Мінськ" від початку створювали для вирішення питання Донбасу, зокрема припинення військової агресії РФ там.

Тому щодо Криму буде окрема платформа, – пояснив Резніков.

Рішення Резнікова очолити міністерство

Міністр також розповів про те, що питання Криму та його повернення до складу України було важливим, коли він приймав рішення очолити відомство.



"Я відразу поставив питання, чи правильно розумію, що ми говоримо і про тимчасово окупований Крим, і про тимчасово окуповану частину Донбасу", – пригадав очільник Резніков. Та додав, що прийняв пропозицію, бо відповідь була ствердною.

Резніков також нагадав, що першим офіційним відрядженням на посаді міністра реінтеграції була поїздка до Херсонської області. А саме на лінію адміністративного кордону з тимчасово окупованим РФ Кримом.

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