Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 КРИМСЬКІ ТАТАРИ
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 КРИМСЬКІ ТАТАРИ

Щодо Криму буде окрема платформа, – Резніков про повернення півострова до складу України

-
Окрема платформа щодо повернення Криму до України: що відомо
Резніков розповів, що Україна пропонуватиме окрему платформу по Криму / ukrinform.ua

Україна працює над тим, щоб повернути окуповані території, зокрема і Крим, до свого складу. Віцепрем'єр Олексій Резніков заявив, що українська сторона пропонуватиме окрему платформу для переговорів щодо Криму.

Також Україна буде пропонувати формат міжнародних переговорів про повернення півострова, розповів міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, пише Інтерфакс-Україна.

Читайте також Це не швидкий процес, – Разумков про повернення та реінтеграцію Криму

Окрема платформа щодо Криму

За словами міністра, наявний наразі "Мінськ" від початку створювали для вирішення питання Донбасу, зокрема припинення військової агресії РФ там.

Тому щодо Криму буде окрема платформа, – пояснив Резніков.

Рішення Резнікова очолити міністерство

Міністр також розповів про те, що питання Криму та його повернення до складу України було важливим, коли він приймав рішення очолити відомство.

"Я відразу поставив питання, чи правильно розумію, що ми говоримо і про тимчасово окупований Крим, і про тимчасово окуповану частину Донбасу", – пригадав очільник Резніков. Та додав, що прийняв пропозицію, бо відповідь була ствердною. 

Резніков також нагадав, що першим офіційним відрядженням на посаді міністра реінтеграції була поїздка до Херсонської області. А саме на лінію адміністративного кордону з тимчасово окупованим РФ Кримом.

Що відомо про окупацію Криму

  • Росія захопила та включила до свого складу український півострів у березні 2014 року. Сталося це наприкінці Революції Гідності.
  • Проросійські сили у Криму організували низку антиукраїнських виступів.
  • Крім того, на півострові провели псевдореферендум про його статус, результати якого начебто засвідчили бажання місцевих жителів бути у складі РФ. Україна та цивілізований світ не визнають його результати.
Автор: Наталія Пристанська
Теги: Олексій Резніков Україна – Росія Новини Росії Анексія Криму Новини Криму Новини України Новини політики
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Феномен зрадниці Поклонської, Коломойський не здастся та ліквідація Росії Путіним: блоги тижня
17 травня , 22:00 Феномен зрадниці Поклонської, Коломойський не здастся та ліквідація Росії Путіним: блоги тижня
Блоги тижня
"Саакашвілі заразився коронавірусом": як працює фабрика фейків
17 травня , 20:24 "Саакашвілі заразився коронавірусом": як працює фабрика фейків
Сергій Лещенко
Вирощування ріпаку в Україні: запорука високого врожаю – комплексний підхід
13 травня , 17:00 Вирощування ріпаку в Україні: запорука високого врожаю – комплексний підхід